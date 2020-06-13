كلية الأعمال في “الزيتونة” تناقش رسائل الماجستير عن بعد

عمان – قامت كلية الأعمال بمناقشة اثنتين وعشرين رسالة ماجستير عن بعد في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 موزعة على ثلاثة برامج تطرحها الكلية: خمس عشرة رسالة في برنامج المحاسبة، وثلاث رسائل في برنامج إدارة الأعمال، وأربع رسائل في برنامج التسويق، وبمشاركة أساتذة ممتحنين من جامعات عربية مختلفة.

ففي برنامج ماجستير التسويق فقد ناقش الطالب معتز أمين مصطفى النوباني رسالته الموسومة: أثر جودة خدمات شركات الصرافة الأردنية على ولاء العملاء: دراسة حالة شركة أبو شيخة للصرافة، والطالب أحمد رياض هلال سعيد رسالته الموسومة: محددات رضا وولاء الزبون الإلكتروني- دراسة في شركات الطيران ، كما ناقشت الطالبة أريج محمد مفضي القعايدة رسالتها الموسومة: أثر التسويق الابتكاري على رضا الزبائن في شركات التأمين الصحي الأردنية، والطالب زياد رمضان عطا عبد الله رسالته الموسومة: العوامل المؤثرة على قرار شراء المستهلك لسوق في سوق الدواجن الاردني.

أما في برنامج ماجستير المحاسبة فقد ناقشت الطالبة لارا فايز عنيزان المغاربة رسالتها الموسومة : أثر الربحية على مؤشرات القيمة الاقتصادية والسوقية لشركات الأدوية المساهمة العامة الأردنية، والطالبة دارين سميح زعل الشحاتيت رسالتها الموسومة: دور مقاييس التدفقات النقدية في تقييم الملاءة المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والطالب رامي صالح يوسف العشي رسالته الموسومة: أثر تغيرات أسس التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي على هامش الربح التشغيلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، والطالب حسام خالد عبدالرحمن السعدي رسالته الموسومة: أثر الالتزام بتعليمات تكوين المخصصات الفنية على الملاءة المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة عمان.

وقد ناقش الطالب احمد فتحي فاروق الخشوعي رسالته الموسومة: أثر جودة الارباح على مؤشرات النشاط – دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والطالبة مروة عبد الحكيم راجح السكافي رسالتها الموسومة: أثر تطبيق المحاسبة الخضراء على الأداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والطالبة هديل محمد عبد الهادي الشورة رسالتها الموسومة: أثر التحفظ المحاسبي وفعالية مجلس الإدارة في جودة القوائم المالية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والطالبة ابتكار ابراهيم سليمان أبو جزر رسالتها الموسومة: تأثير جودة الأرباح في افصاحات المسؤولية الاجتماعية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي.