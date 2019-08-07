كلية الطب في البلقاء تحتفي بطلبتها

عمان- قال الأستاذ الدكتور نضال يونس نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون المراكز العلمية عميد كلية الطب “إن كلية الطب تسعى لأن تكون رائدة في التعليم الطبي في الأردن وأن يسهم طلبتها في نهضة وبناء مستقبل الأردن”.

وأضاف، خلال رعايته مندوبا عن الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس الجامعة، الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة من خلال نادي كلية الطب بمناسبة نهاية العام الدراسي لطلبة الكلية “أن دخول كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية لائحة كليات الطب العالمية مع بداية العام الجامعي 2018-2019، يعد إنجازا مرموقا لكلية الطب ولجامعة البلقاء التطبيقية”.

وأضاف الدكتور يونس “أن الجامعة ليست مكانا للدراسة فحسب، بل هي مكان لتهذيب العقول وتطويرها وصقل شخصية الطالب وأن الطالب بعد تخرجه عليه متابعة المستجدات والأبحاث المتسارعة الرامية للنهوض بمهنة الطب باعتبارها مهنة إنسانية سامية في العالم أجمع”، داعيا الطلبة الى المزيد من التفاعل وضرورة استغلال أوقاتهم من خلال المشاركة في النشاطات اللامنهجية والفعاليات التي تنظمها الكلية والجامعة.

كما نوه الدكتور يونس الى أن إدارة الجامعة، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي، تعمل وعلى مدار الساعة من أجل الرقي والنهوض بكلية الطب وكليات الجامعة كافة باعتبارها جامعة وطنية كبرى تنتشر في ربوع الأردن بأكمله وحرصا على رفد سوق العمل بخريجين يتمتعون بأعلى درجات المهارة والكفاءة.

كما قدم الدكتور يونس، خلال الحفل الذي حضره الدكتور فادي سماوي عميد شؤون الطلبة وطلبة كلية الطب، الشكر للعمادة والطلبة على مساهمتهما في إنجاح وتنظيم فعاليات هذا الحفل المتميز.

وتحدث الطالب عامر محمد السلامات رئيس الجمعية العلمية الطلابية في كلية الطب عن التحديات التي واجهته في مسيرته للوصول الى كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، لافتا الى أن كلية الطب تعد من الكليات المتميزة بأعضاء الهيئة التدريسية فيها وبطلبتها، معبرا عن فخره واعتزازه بالسمعة الطيبة التي تحظى بها كلية الطب في البلقاء التطبيقية.

كما اشتمل الحفل على عرض فيديو لطلبة الكلية تحدثوا فيه عن تجربتهم الدراسية في الجامعة واعتزازهم بالقبول بالكلية، بالإضافة الى فقرة مسابقة وطرح أسئلة وفقرة أخرى لعرض مواهب طلبة الكلية من غناء وتمثيل وعزف.