كلية المجتمع الإسلامي توقع اتفاقية تعاون مع “Out Cube”

عمان -في إطار تطوير العلاقات بين الكلية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة تم يوم الخميس الموافق 27-8-2020 توقيع اتفاقية تعاون بين كلية المجتمع الإسلامي وشركة Out Cube للاستشارات والتدريب بحضور كل من عميد كلية المجتمع الاسلامي الدكتورة غدير “الشيخ خليل” والمدير العام للشركة المهندس حسن أبو شوارب.

وفيه أكدت الدكتورة غدير على سعي عمادة الكلية لاستحداث تخصصات تدريبية حديثة تلبي حاجة السوق وترفده بالمؤهلات والكفاءات القادرة على التطوير والإبداع وخلق قيمة تفضيلية منافسة، وجاهزة للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحقيق ذلك من خلال الشراكة الفعالة مع شركة out cube التي أثبتت جدارتها في هذا المجال فهي تعد واحدة من الشركات ذوي الاختصاص في عالم التدريب مختصة لإعطاء الدبلومات التدريبية والدورات المطلوبة في سوق العمل الأردني وبكفاءة عالية.