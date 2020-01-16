كلية طب ومركز دراسات للمرأة في “آل البيت”

حسين الزيود

المفرق – وافق مجلس أمناء جامعة آل البيت الذي عقد برئاسة الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس المجلس وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم، على السير بإنشاء كلية طب واستحداث برنامج البكالوريوس في الجامعة، وإنشاء مركز دراسات المرأة في الجامعة.

وصادق المجلس على التقرير السنوي للحسابات الختامية لصندوق الاستثمار لعام 2019 وتعيين مدقق حسابات خارجي لصندوق الاستثمار.

وقال البخيت ان الجامعة تسير إلى الأمام، مشيدا بالجهود المبذولة لدعم الجامعة في مختلف المجالات للنهوض بها. وبين أن المباني الجديدة لكلية الهندسة وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تعتبر إضافة جديدة للجامعة في التوسع بالقبول وتوفير بيئة مناسبة للطلبة، مؤكدا حرص المجلس على دعم الجامعة لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

من جهته ثمن رئيس الجامعة لمجلس الأمناء الموافقة على استحداث كليات جديدة وتخصصات فريدة متميزة وتوفير مردود مالي للمساهمة في نهضة الجامعة فيما استعرض العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها النهوض بالجامعة.

وحضر الاجتماع اعضاء المجلس، محمد أخو ارشيده والدكتور يوسف السوالمة والدكتور كمال الحديدي والدكتور موسى السعودي والمهندس عبد الوهاب الزعبي وخالد أبو زيد و محمود العفيف والدكتور عدنان الطوباسي وصدام الخوالدة وأمين سر المجلس حسين بني حمد.

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