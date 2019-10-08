كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة تلتقي بالطلبة الجدد

عمان – الغد – ضمن أنشطة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة إقامة إدارة كلية علوم الرياضة لقاء مع الطلبة المقبولين على الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

بحضور الهيئة الإدارية والتدريسية وحضور (200) طالب وطالبة لتعريف الطلبة بالبرامج الدراسية في الكلية وكيفية التعامل مع الخطة الدراسية لكل تخصص والاسترشاد بالمرشد الأكاديمي وتعريفهم بالتعليمات والأنظمة المتبعة في جامعة مؤتة والكلية وحث الطلبة على المشاركه بمختلف الأنشطة التي تعقدها الجامعة والكلية سواء كانت رياضيه أو ثقافية أو اجتماعية أو علمية أو تطوعية لأنه من خلال تلك الأنشطة يمكن اكتشاف المواهب وتوجيهها بشكل سليم من أجل صقلها والارتقاء بها.

وبالتشارك مع فريق عربكم التطوعي إقامة كلية علوم الرياضة مبادرة تبادل الكتب بعنوان فيد واستفيد من أجل تنمية العمل التطوعي مابين الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي وتخفيف العبء المادي على الطلبة وتعزيز روح العطاء مابين الطلاب.