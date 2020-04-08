كلية لومينوس الجامعية التقنية تحول الأزمة إلى فرصة تعليمية إنسانية

أبدت كلية لومينوس الجامعية التقنية أعلى مستويات الإنسانية وروح التعاون منذ بدء انتشار فيروس كوررونا المستجد في بلادنا واضعةً مصلحة الطالب أولويتها المطلقة.

فقامت كلية لومينوس الجامعية التقنية بتزويد جميع طلابها بحزم إنترنت 100 ميجابايت عالي السرعة مجاناً، وذلك لضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية من خلال تقديم خدمة التعلم عن بعد بأعلى معايير الجودة. كما عملت المؤسسة على زيادة سعة مركز الاتصالات الخاص بها لتتمكن من سماع اقتراحات ومداخلات الطلاب بخصوص الأوضاع الراهنة لتقديم الدعم الفني والمعنوي لكل من يحتاجه من طلابها. إضافة إلى ذلك قامت الكلية بتأجيل الأقساط الجامعية لجميع طلبتها، وترصيد أي مبلغ دفعه الطلبة بدلاً للمواصلات أو خدمات في حساباتهم عن المدة التي تم تعليق الدوام فيها.

وعلق المدير التنفيذي للومينوس للتعليم وكلية لومينوس الجامعية التقنية، السيد ابراهيم الصفدي على هذه الجهود قائلاً، نحن في كلية لومينوس الجامعية التقنية نسعى لتحويل هذه الأزمة غير المسبوقة السريعة التطور، إلى فرصة لتزويد طلابنا الأعزاء بجميع ما يلزمهم لمواجهة الأيام القادمة، فنحن نعمل ليلاً نهاراً لتطوير مجالات تعليمية تلبي حاجة سوق العمل بعد الأزمة. ونتبع خطى حكومتنا الرشيدة بالاجراءات التي تتبعها لتخفيف أعباء هذه الأزمة على المواطنين.

ولم تقف جهود لومينوس على ذلك، فقد قامت بتزويد الكادر التعليمي بأجهزة حاسوب شخصية وبخدمة إنترنت عالي السرعة مجاناً أيضاً للتأكد من سير العملية التعليمية عن بعد بسلاسة وعدم انقطاع، وفضلاً عن ذلك فقد قامت بإنشاء خط ساخن من خلال مركز الاتصالات الخاص لتلبية كافة احتياجات الموظفين ليتمكنوا من القيام بعملهم عن بعد دون انقطاع.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم وشبكل دوري بإجراء استبيانات للطلاب حتى تتمكن من تحديد مدى جاهزية الطلاب على الحصول على التعليم عن بعد، وتعمل بكثب مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والأجهزة لأكبر عدد من الطلاب لتسليحهم بالأدوات والمهارات اللازمة لمواجهة آثار هذه الأزمة وتبعيتها على مختلف مناحي الحياة عقب انتهائها بإذن الله.