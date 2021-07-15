كلية “لومينوس الجامعية التقنية” تعلن عن توظيف أكثر من 120 خريج من دورة تطوير البرمجيات

عمان – أعلنت كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) عن توظيف أكثر من 120 خريج ضمن برنامج الدورات المكثفة في تطوير البرمجيات المقدّم من قبل قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدّمة (ASAC)، باعتماد من أكاديمية Code Fellows الأمريكية في سياتل، بعد أن خرّجت أول دفعة لها من الطلبة في إبريل العام الماضي. وبهذا، تكون قد خرّج القسم أكثر من165 طالبًا من الجنسيات الأردنية، السورية والفلسطينية والعراقية، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الخريجين إلى أضعاف خلال العام الحالي.

هذا وقد ساهمت لومينوس الجامعية التقنية في دخول أكثر من 85% من الخريجين إلى سوق العمل وحصولهم على وظائف خلال أقل من ثلاثة أشهر من تخرّجهم. حيث تعمل الكلية على تدريب خريجي الجامعات من الشباب والشابات، ليصبحوا مطوّري برمجيات محترفين بمهارات عملية واحترافية عالية جاهزين للعمل منذ اليوم الأول، وذلك من خلال برامجها الدوليّة القائمة على التدريب العملي الذي يهدف إلى صقل مواهب الطلبة وتعزيز خبراتهم العملية التي تجعل منهم كفاءات متميزة والتي تتنافس الشركات في كافة القطاعات لتوظيفها. كما كان لجمعية شركات تقنية المعلومات والإتصالات “إنتاج” ([email protected]) دورًا فعالًا كشريك استراتيجي ساهم بشكل أساسي في هذا النجاح من خلال فتح سبل التعاون كافة مع شركات القطاع، وتصميم وتطوير البرامج التعليمية واختيار المدربين، بالإضافة إلى المشاركة في بناء الدراسات التي كانت حجر الأساس لهذا النجاح.