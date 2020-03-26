كلية لومينوس الجامعية التقنية تقدم انترنت عالي السرعة مجاناً لطلابها

أعلنت كلية لومينوس الجامعية التقنية أنها سوف تقوم بتزويد جميع طلابها بخدمة إنترنت عالي السرعة مجاناً، وذلك لضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية من خلال تقديم خدمة التعلم عن بعد بأعلى معايير الجودة.

إضافةً إلى ذلك تسعى لومينوس لدعم طلابها الذين لايمتلكون الأجهزة اللازمة وتزويدهم بالتكنولوجيا والأدوات ليتمكنوا من متابعة محاضراتهم دون توقف.

كما صرح المدير التنفيذي للومينوس للتعليم وكلية لومينوس الجامعية التقنية، السيد ابراهيم الصفدي أن المؤسسة هي من أول من آمن بأهمية دور التكنولوجيا في قطاع التعليم، فقد باشرت المؤسسة منذ أكثر من عامين بالاستثمار في التكنولوجيا وتتطوير بنية تحتية قوية للتتمكن من تقديم برامجها افتراضياً، إضافةً إلى تتدريب معلميها على إعطاء المحاضرات عن بعد بحسب أعلى المعايير العالمية.

وكان ذلك استشرافاً للمستقبل وإيماناً بأهمية مواكبة التطورات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم، مما مكن لومينوس من بدء العملية التعليمية عن بعد مباشرة منذ بداية أزمة فايروس كورونا المستجد، مما ساعدها على تخفيف أية تبعات للأزمة الحالية على مسيرة طلبتها التعليمية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة قادرة اليوم بجميع طواقمها على العمل عن بعد، بما فيها مركز الاتصال الذي يوفر الدعم للطلبة على مدار الأسبوع (064000700)، وقسم الإرشاد المهني و المنح التعليمية بالإضافة إلى الأقسام الأخرى.