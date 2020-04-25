“كليفلاند كلينك” و”ساس” تنشران نماذج تنبؤية لكورونا المستجد

كليفلاند – وضع مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة وشركة “ساس” العالمية المختصة بتحليلات البيانات، نماذج تنبؤية مبتكرة تساعد المستشفيات على التنبؤ بأعداد المرضى واحتياجاتها من السعة السريرية وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات الطبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح هذه النماذج المتاحة مجانًا عبر منصة تطوير البرمجيات المتخصصة “غِت هب” GitHub، معلومات موثوق بها للمستشفيات والسلطات الصحية المختصة من أجل تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وغيرهم، والتنبؤ بالآثار المترتبة جرّاء الجائحة العالمية على قطاعات سلاسل التوريد الصحية والتمويل وغيرهما من القطاعات الحرجة.

واستُخدمت هذه النماذج التحليلية لإنشاء سيناريوهات تمثل أسوأ الاحتمالات وأفضلها، والسيناريوهات المرجَّح حدوثها، ويجري ضبطها لحظيًا وفقًا للتغيرات الحاصلة في الوضع القائم والبيانات الواردة من مختلف المصادر، وذلك بخلاف بعض التوقعات التي تركز على التنبؤات استنادًا إلى مجموعة واحدة من الافتراضات. فعلى سبيل المثال، يمكن للنماذج أن تتضمّن تأثير التباعد الجسدي في تثبيط انتشار الجائحة.

وقال كريس دونوفان المدير التنفيذي لإدارة المعلومات المؤسسية وتحليلاتها في كليفلاند كلينك، إنه جرى تطوير هذه النماذج التنبؤية بالتعاون بين جهتين معنيتين بالتعامل مع أعداد المرضى وتحليل البيانات والنمذجة، وأضاف: “حرصنا على نشر النماذج للملأ حتى تتمكن الجهات الصحية والسلطات الحكومية المعنية بالقطاع على مستوى العالم من استخدامها والاستفادة منها، آملين أن يساهم غيرنا كذلك بتقديم الأفكار وإضفاء التحسينات على هذه النماذج”.