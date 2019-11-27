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كلينسمان مدربا جديدا لهرتا برلين

منذ 50 دقيقة

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برلين – أعلن نادي هرتا برلين الاربعاء تعاقده رسميا مع يورغن كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي المانيا والولايات المتحدة للاشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي العاصمة الالماني اقال مدربه انتي كوفيتش الذي استلم تدريب الفريق في تموز/يوليو الماضي بعد 6 اعوام قضاها مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة امام اوغسبورغ 0-4 في الدوري المحلي الاحد.

وكان كلينسمان الفائز بكأس اوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، عين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في المجلس الاستشاري لهرتا برلين.

وبعد اعتزاله اللعب نهائيا، عين مدربا لمنتخب المانيا عام 2004 وبقي حتى نهاية مونديال 2006 عندما حل فريقه ثالثا في كأس العالم التي استضافها على ارضه.

واشرف بعدها لفترة وجيزة على تدريب بايرن ميونيخ من 2008 الى 2009 قبل ان يتولى تدريب منتخب الولايات المتحدة من 2011 الى 2016 وبلغ معه دور الـ 16 من مونديال البرازيل عام 2014.

وستكون المباراة الرسمية الاولى لهرتا برلين باشراف كلينسمان على الملعب الاولمبي في برلين ضد بوروسيا دورتموند السبت المقبل في الدوري الالماني. (أ ف ب)

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