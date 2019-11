كلينسمان مدربا جديدا لهرتا برلين

برلين – أعلن نادي هرتا برلين الاربعاء تعاقده رسميا مع يورغن كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي المانيا والولايات المتحدة للاشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي العاصمة الالماني اقال مدربه انتي كوفيتش الذي استلم تدريب الفريق في تموز/يوليو الماضي بعد 6 اعوام قضاها مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة امام اوغسبورغ 0-4 في الدوري المحلي الاحد.

وكان كلينسمان الفائز بكأس اوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، عين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في المجلس الاستشاري لهرتا برلين.

