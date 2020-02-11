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كلينسمان يستقيل من تدريب هرتا برلين بعد 10 أسابيع من تعيينه

منذ ساعة واحدة

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برلين – أعلن المدرب الالماني يورغن كلينسمان الثلاثاء استقالته من تدريب نادي هرتا برلين بعد 76 يوما فقط من تعيينه، معتبرا انه لم يحصل على دعم مناسب من ادارة النادي الذي يحارب من اجل البقاء في دوري النخبة.

وكتب كليسنمان (55 عاما)، المتوج بلقب مونديال 1990 كلاعب، على صفحته في موقع فيسبوك وذلك بعد الخسارة امام ماينتس المتواضع 1-3: “كمدرب، احتاج لثقة الاشخاص المشاركين في هذه المهمة وهذا لم يتحقق بعد”.

وأكد وكيل اعماله رولاند ايتل هذا الخبر لوكالة سيد الالمانية احد فروع وكالة فرانس برس. (أ ف ب)

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