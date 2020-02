كلينسمان يستقيل من تدريب هرتا برلين بعد 10 أسابيع من تعيينه

برلين – أعلن المدرب الالماني يورغن كلينسمان الثلاثاء استقالته من تدريب نادي هرتا برلين بعد 76 يوما فقط من تعيينه، معتبرا انه لم يحصل على دعم مناسب من ادارة النادي الذي يحارب من اجل البقاء في دوري النخبة.

Jürgen Klinsmann has resigned as coach of Hertha Berlin. In a Facebook post, he stated that he needs trust and support from the people in charge of the club…

