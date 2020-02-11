كلينسمان يستقيل من تدريب هرتا برلين بعد 10 أسابيع من تعيينه

برلين – أعلن المدرب الالماني يورغن كلينسمان الثلاثاء استقالته من تدريب نادي هرتا برلين بعد 76 يوما فقط من تعيينه، معتبرا انه لم يحصل على دعم مناسب من ادارة النادي الذي يحارب من اجل البقاء في دوري النخبة.

+++BREAKING+++ Jürgen Klinsmann has resigned as coach of Hertha Berlin. In a Facebook post, he stated that he needs trust and support from the people in charge of the club… What do you make of this? 🤯#HaHoHe #klinsmann pic.twitter.com/tcrZXOA3C4 — DW Sports (@dw_sports) February 11, 2020

وكتب كليسنمان (55 عاما)، المتوج بلقب مونديال 1990 كلاعب، على صفحته في موقع فيسبوك وذلك بعد الخسارة امام ماينتس المتواضع 1-3: “كمدرب، احتاج لثقة الاشخاص المشاركين في هذه المهمة وهذا لم يتحقق بعد”.

وأكد وكيل اعماله رولاند ايتل هذا الخبر لوكالة سيد الالمانية احد فروع وكالة فرانس برس. (أ ف ب)