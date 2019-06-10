كل ما تريد معرفته حول Huawei Y9 Prime 2019

هل ترغب بتجربة شيء جديد؟ هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 هو الجواب. يستطيع هذا الهاتف التقاط صور السيلفي مع كاميرا “منبثقة” تلقائية، ويقدم شاشة عرض كاملة مطلقة بدون ثلمات أو حفر، وتقدم هذه الشاشة تجربة عرض هائلة ومناسبة لمشاهدة الفيديوهات أو ببساطة تصفح الانترنت أو التحدث مع الأصدقاء. بالتأكيد سيأخذ هذا الهاتف عموم تجربتك إلى مستوى آخر.

هاتف كله شاشة

يعتبر هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 هاتف كبير حقاً، فهو لا يحتوي فقط على شاشة عرض كاملة مطلقة من Huawei بقياس 6.59 بوصات بل هو خال أيضاً من الثلمات والثقوب والمنزلقات. وتتميز شاشة FHD+ بدقة 2340×1080 ومعدل تباين 1500:1. كما تعمل الشاشة على عرض الصور بألوان حقيقية حتى أنها تظهر التفاصيل المعقدة الصغيرة وغير المرئية. إنها مناسبة تماما لمشاهدة مسلسلات التلفاز أو الأفلام وحتى الانغماس في ألعاب الفيديو، ومن السلامة استخدام هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 فهو حاصل على ترخيص معايير السلامة من تي يو في رين لاند للضوء الأزرق المنخفض، فتقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.

ينقسم الغطاء الخلفي للهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 إلى ثلث وثلثين، إذ يضم الثلث العلوي الكاميرا وقارئ بصمات الأصابع، ويمتد الثلثان السفليان بانسيابية هادئة وأناقة ملفتة مع لون ذو درجة أدكن من لون الهاتف، ويتكون غطاؤه الخلفي من مادة مركبة ثلاثية الأبعاد تبرق كالزجاج، إلا أنها خلافاً للزجاج متينة جداً ومقاومة للكسر ما يعني أنها تقدم منفعة عملية وجمالية في الوقت ذاته.

كاميرا سيلفي منبثقة تلقائية رائعة

مع شاشة عرض كبيرة بدون حواف؛ توجّب على Huawei إيجاد مكان لإضافة الكاميرا الأمامية، النتيجة؟ أصبحت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل وفتحة عدسة F2.2 موجودة في الحافة العليا من الجهاز تخرج عندما تريد أخذ صور السيلفي وتعود بعد الانتهاء. وصممت الشركة مكتشف سقوط ذكي بحيث تعود الكاميرا إلى مكانها عند اكتشاف أي حالات سقوط.

وتستطيع الكاميرا الأمامية التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي، وتزود هذه القدرات تأثيرات فوتوغرافية متنوعة مثل إنارة الفراشة من خلال بناء مصدر الضوء لتزويد إضاء لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه.

ثلاث كاميرات في الخلف

يعتلي خلف الجهاز ثلاث كاميرات وهي: 16 ميغابكسل + 8 ميغابكسل + 2 ميغابكسل، ومن خلال هذه العدسات سوف تتمكن من التقاط صور واضحة وعالية الحجودة مع تباين مرتفع فعدسة 16 ميغابكسل تسمح بمزيد من الضوء نحو الحساس بحيث تحصل على صور ليلية غنية بالألوان وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وبفضل استقرار الذكاء الاصطناعي، هناك وقت زمني يمتد إلى 6 ثوان عندما تريد التقاط صور ليلية وأنت تقبض على الهاتف بيدك من أجل السماح بمزيد من الضوء نحو الحساس. ولمحبي تصوير الفيديو بالحركة البطيئة يسجل هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 مقاطع فيديو ب 480 إطار بالثانية الواحدة ويشغلهم مجددا بمعدل 1/16 مقارنة بالسرعة العادية.

قوة فاخرة

أضافت Huawei لهذا الجهاز بطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير، وهناك معالج كيرين Kirin 710F ونظام التشغيل EMUI 9. بالإضافةإلى ذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت كبيرة بما فيه الكفاية لكافة صورك وفيديوهاتك وملفاتك.

أطلق العنان لمتعة اللعب

من أجل تقديم تجربة لعب محسنة ورائعة؛ يستغل هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 مقدرات الذكاء الاصطناعي لتحديد سيناريوهات اللعب ومطابقتهم مع تجارب حياة حقيقية.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 بألوان أسود منتصف الليل والأزرق الياقوتي والأخضر الزمردي بسعر 189 ديناراً فقط، ليكون الجهاز المثالي للموسم الحالي بالمواصفات والسعر أيضاً.