كل ما تُريد معرفته عن عملية التصويت لجوائز “فيفا” التي تُختتم الاثنين

خالد العميري

عمان – تختتم اليوم الاثنين عملية التصويت لجوائز “الفيفا” المخصصة لاختيار الأفضل في كرة القدم، حيث سيتم الاعلان عن الفائزين في مختلف فئات الجوائز، خلال حفل يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة ميلانو الايطالية يوم 23 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما سيم الاعلان مطلع الشهر المقبل عن أسماء المرشحين الثلاثة الاوائل في كل من الجوائز.

وكان “الفيفا” كشف عن المرشحين في القائمة القصيرة لأربعة من الجوائز الفردية حسب الترتيب الأبجدي.

جائزة أفضل لاعب

كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس)

فرانك دي يونغ (هولندا / اياكس / برشلونة)

ماتيس دي ليخت (هولندا / أياكس / يوفنتوس)

أيدن هازارد (بلجيكا / تشيلسي / ريال مدريد)

هاري كين (إنجلترا / توتنهام هوتسبر)

ساديو ماني (السنغال / ليفربول)

كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

محمد صلاح (مصر / ليفربول)

فيرجيل فان ديك (هولندا / ليفربول)

أفضل لاعبة

لوسي برونز (إنجلترا / أولمبيك ليونيس)

جولي إرتز (الولايات المتحدة الأميركية / شيكاغو ريد ستارز)

كارولين غراهام هانسن (النرويج / فولفسبورغ / برشلونة)

ادا هيبرغ (النرويج / اولمبيك ليونيس)

أماندين هنري (فرنسا / أولمبيك ليون)

سام كير (أستراليا / شيكاغو ريد ستارز / بيرث جلوري)

روز لافيل (الولايات المتحدة الأميركية / واشنطن سبيريت)

فيفيان ميديما (هولندا / آرسنال)

أليكس مورغان (الولايات المتحدة الأميركية / أورلاندو برايد)

ميغان رابويني (الولايات المتحدة الأميركية / ريجن إف سي)

ويندي رينارد (فرنسا / اولمبيك ليونيه)

إلين وايت (إنجلترا / برمنغهام سيتي / مانشستر سيتي)

أفضل مدرب – رجال

جمال بلماضي (الجزائر / المنتخب الوطني الجزائري)

ديديه ديشامب (فرنسا / المنتخب الوطني الفرنسي)

مارسيلو غالاردو (الأرجنتين / ريفر بلايت)

ريكاردو جاريكا (الأرجنتين / منتخب بيرو)

بيب غوارديولا (أسبانيا / مانشستر سيتي)

يورغن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

ماوريسيو بوكيتينو (الأرجنتين / توتنهام هوتسبر)

فرناندو سانتوس (البرتغال / المنتخب الوطني البرتغالي)

إريك تن هاج (هولندا / أياكس)

تيتي (البرازيل / المنتخب البرازيلي)

أفضل مدرب – سيدات



ميلينا بيرتوليني (إيطاليا / المنتخب الإيطالي)

جيل إيليس (المنتخب الوطني الأميركي / الأميركي)

بيتر جيرهاردسون (السويد / منتخب السويد)

فوتوشي ايكيدا (اليابان / المنتخب الياباني لأقل من 20 عامًا)

أنتونيا “تونيا” (أسبانيا / منتخب إسبانيا لأقل من 17 عامًا)

جو مونتيمورو (أستراليا / آرسنال)

فيل نيفيل (منتخب إنجلترا / المنتخب الإنجليزي)

رينالد بيدروس (فرنسا / اولمبيك ليونيه)

بول رايلي (إنجلترا / نورث كارولينا الشجاعة)

سارينا ويجمان (هولندا / المنتخب الوطني الهولندي)

11 جائزة



سيتم تقديم الجوائز في 11 فئة في حفل توزيع جوائز FIFA لأفضل جائزة لكرة القدم، وهي: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب للرجال، أفضل مدرب نسائي، أفضل حارس مرمى فيفا للرجال، أفضل حارس مرمى للسيدات، أفضل 11 لاعب، أفضل 11 لاعبة، جائزة بوشكاش لأجمل هدف، جائزة اللعب النظيف، جائزة الجماهير.

آلية الاختيار

سيتم اختيار الفائزين بجائزة أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات من قبل لجنة تحكيم دولية تضم المدربين الحاليين لجميع الفرق الوطنية للرجال والسيدات (واحد لكل فريق)، والكباتن الحالية لجميع الفرق الوطنية للرجال والسيدات (واحد لكل فريق)، والصحفيين المتخصصين من بلد يمثلهم فريق وطني، والمشجعين من جميع أنحاء العالم.

ولكل مجموعة من المجموعات الأربع للناخبين داخل هيئة المحلفين نفس الوزن الانتخابي، بصرف النظر عن العدد الفعلي للناخبين في هذه المجموعات (أي أصوات المدربين، والكباتن، والصحفيين المتخصصين والمشجعين، تشكل كل منها ربع عدد الناخبين) الاستطلاع، على الرغم من عدد الناخبين في كل مجموعة). وتنشر نتائج التصويت الفردي لأعضاء لجنة التحكيم على موقع الفيفا لتجنب الشك.

ويمكن لرؤساء الفرق الوطنية التصويت للمدربين من المنتخب الوطني الذي يمثلونه؛ ويمكن لرؤساء ومدربي المنتخب الوطني التصويت للاعبين من المنتخب الوطني الذي يمثلونه؛ ولا يُسمح للكباتن والمدربين المعينين بالتصويت لأنفسهم؛ ويمكن للصحفيين المتخصصين التصويت للاعبين والمدربين القادمين من بلدهم أو الذين يمثلون الأندية التابعة لبلدهم؛

يمكن للمشجعين المسجلين على موقع FIFA.com التصويت للاعبين والمدربين لكرة القدم للرجال والنساء شريطة أن يتم التصويت على هذا النوع من الإنصاف وفقًا لقواعد التخصيص.

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