حياتناصحة وأسرةكورونا

كل ما ينبغي معرفته عن ريمديسيفير .. العقار الأمل ضد فيروس كورونا!

منذ ساعتين
عقار رمديسيفير
عقار رمديسيفير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– قدم عقار ريمديسيفير (Remdesivir) بصيص أمل في مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع، عندما أُطلقت نتائج تجربة سريرية واعدة.

وبعد أن كشفت التجربة عن أنه يمكن أن يسرّع الشفاء لدى بعض المرضى، وصفه الأخصائي الأمريكي في علم المناعة، الدكتور أنتوني فوسي، بأنه “خطوة أولى مهمة جدا” في علاج الفيروس، وقال إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ستوافق على الأرجح على استخدام الدواء ضد الفيروس “بسرعة كبيرة”.

هل يحمل عقار “Remdesivir” أملا لعلاج فيروس كورونا المستجد؟

وتعهدت شركة Gilead Sciences “بتوفير إمدادات كافية للمرضى في جميع أنحاء العالم”، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن نيويورك بوست.

– ما هو رمديسيفير ولماذا طُوّر؟

إنه عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

وأظهر العقار، الذي طُوّر في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأُصدر لاحقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية – لكنه فشل في النهاية كعلاج فعّال للإيبولا.

وفي حديثه مع “نيويورك بوست”، قال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية: “لم يُظهر واعدا أبدا؛ فشل نسبيا ضد الإيبولا. لذا، قال الأطباء دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19)”.

ما مدى فعالية ريمديسيفير ضد فيروس كورونا؟

أظهرت نتائج تجربة سريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى “كوفيد-19” الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

ولكن بيتس حذر من أن الدواء أظهر فائدة فقط لدى المرضى، الذين دخلوا المستشفيات من كبار السن، والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل صحية سابقة. وقال “إنه ينقذ الأرواح لكنه لا يغير قواعد اللعبة. وأظهرت التجارب السريرية أنه أدى إلى التعافي لدى 4-10% من المرضى الذين يعانون من مرض شديد”.

– كيف يعمل ريمديسيفير؟

لإنجاز المهمة، يحاكي الدواء الأدينوزين، أحد كتل البناء الأربعة للحمض النووي الريبي الفيروسي- المعروف أيضا باسم RNA، وعندما يقوم الفيروس بدمج ريمديسيفيرفي جينومه بدلا من الأدينوزين، يصبح غير قادر على التكاثر، وفقا لوكالة فرانس برس (AFP).

وأوضح بيتس: “إنه يدخل نفسه في الحمض النووي الريبي الفيروسي، ويتسبب في إنهاء الفيروس قبل الأوان”.

– ما هي الآثار الجانبية لـ ريمديسيفير؟

وفقا لنتائج أحدث دراسة نشرتها شركة Gilead Sciences، كانت أكثر ردود الفعل السلبية شيوعا هي الغثيان والفشل التنفسي الحاد. وشهد زهاء 7% من المرضى ارتفاعا في إنزيمات الكبد.

– كم سيكلف ريمديسيفير؟

هذا ما يزال غير واضح، على الرغم من أن دانييل أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة Gilead Sciences، أخبر Stat News هذا الأسبوع أن الشركة تتبرع بـ 1.5 مليون جرعة من الدواء – زهاء 140 ألف دورة علاجية – إلى المستشفيات، وتعهدت “بالعمل مع الحكومة ومع أنظمة الرعاية الصحية، للتأكد من إمكانية الوصول إلى الدواء، ولكي يكون في متناول الحكومات في المستقبل”.

كيف يجب أن نكون متحمسين بشأن ريمديسيفير؟

إنه مجرد عقار وليس علاجا معجزة، ويقول الأطباء إنهم بحاجة إلى معرفة المزيد حوله. ويعتبر بعض الخبراء أنه “دليل جيد” يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات أفضل.

وقال بيتس: “أظهرت التجارب الإكلينيكية تأثيرا إيجابيا للغاية على من دخلوا المستشفى. ولكن في الوقت الحالي، ما يزال عقارا تجريبيا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

3 وفيات و148 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الجزائر

منذ دقيقتين
دونالد ترامب

ترامب يُشدد على أن أصل الفيروس من مختبر صيني مناقضا أجهزة مخابراته

منذ 10 دقائق

جميع عينات مخالطي سائق الشاحنة في إربد سلبية

منذ 35 دقيقة
لماذا يموت الرجال أكثر من النساء بـ"كوفيد 19"؟ تاريخ النشر:01.05.2020 | 10:30 GMT | الصحة لماذا يموت الرجال أكثر من النساء بـ Gettyimages.ru Bhupi صورة تعبيرية A+ A A-انسخ الرابط 2370 تابعوا RT علىRT يميل فيروس كورونا إلى التأثير على الرجال بشدة أكثر من النساء، وعلى الرغم من أن هذا اللغز لا زال عصيا على التفسير حتى الآن، إلا أن العلماء يبحثون في هذه القضية بجهد واهتمام كبيرين. وكان بحث سابق، حول أمراض الجهاز التنفسي، قد كشف عن احتمال أن تلعب هرمونات الاستروجين والتستوستيرون الجنسية دورا هاما في هذا الأمر. أو ربما يرجع السبب لكون كروموسوم X (الذي يوجد لدى النساء اثنان منه، مقابل واحد فقط لدى الرجال) يحتوي على عدد أكبر من الجينات المرتبطة بالمناعة، ما يمنح النساء نظام مناعة أقوى لمحاربة فيروس كورونا. كذلك ذهبت بعض النظريات إلى إمكانية اختباء الفيروس في الخصيتين، حيث يوجد تعبير وافر عن مستقبلات ACE2، وهي البوابة التي تسمح لـ SARS-CoV-2 بدخول الخلايا. وبالطبع، لا بد من كشف السبب الحقيقي، لأنه يمكن أن يساعد في تحسين "نتائج شفاء المرضى خلال أزمة الصحة العامة النشطة"، وفقا لورقة بحثية نُشرت في 10 أبريل في المجلة الغربية لطب الطوارئ (WJEM). إقرأ المزيد أطباء يختبرون قدرة هرمونات الجنس الأنثوية على مساعدة الرجال في محاربة أطباء يختبرون قدرة هرمونات الجنس الأنثوية على مساعدة الرجال في محاربة "كوفيد 19"! - ما هي الارقام؟ منذ الإبلاغ عن أول حالة معروفة لـ"كوفيد 19" في الصين في أواخر العام الماضي، أظهرت دراسات لا تعد ولا تحصى أن المرض يميل إلى أن يكون أكثر حدة وفتكا لدى الرجال، منه لدى النساء. وعلى سبيل المثال، في تحليل لـ 5700 مريض بفيروس كورونا، تم إدخالهم إلى المستشفى في مدينة نيويورك، تبين أن أكثر من 60٪ منهم كانوا رجالا، وفقا لدراسة أجريت في 22 أبريل ونشرت في مجلة JAMA. وكتب الباحثون في الدراسة أن "معدلات الوفيات كانت أعلى بالنسبة للذكور مقارنة بالمرضى الإناث". وعلاوة على ذلك، من بين 373 مريضا انتهى بهم المطاف في وحدات العناية المركزة، 66.5٪ كانوا من الرجال، بحسب دراسة JAMA. وعندما نُشرت افتتاحية WJEM في أوائل أبريل، لاحظ المعدّون أن ما بين 51٪ و66.7٪ من المرضى الذين دخلوا المستشفى في ووهان، الصين، كانوا من الذكور: 58٪ في إيطاليا من الذكور؛ وكان 70٪ من جميع الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد19" في جميع أنحاء العالم من الذكور. وفي إحدى الدراسات الكبيرة التي أجريت على أكثر من 44600 شخص مصابين بـ "كوفيد 19" في الصين، توفي 2.8٪ من الرجال مقابل 1.7٪ فقط من النساء. - هل الرجال أكثر حساسية للمرض؟ إقرأ المزيد أكثر الاستراتيجيات فعالية في منع انتشار فيروس كورونا في العالم أكثر الاستراتيجيات فعالية في منع انتشار فيروس كورونا في العالم كشفت افتتاحية WJEM أنه في حالات تفشي فيروسات كورونا الأخرى، بما في ذلك تفشي مرض السارس في عام 2003 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2012، كانت معدلات الوفيات أعلى لدى الرجال منها لدى النساء. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في عام 2016 أن احتمالات وفاة الرجال بسبب MERS، أعلى بنسبة 40% مقارنة مع النساء. ويميل الرجال إلى ضعف الاستجابة المناعية لفيروسات الجهاز التنفسي التي تسبب الإنفلونزا ونزلات البرد. ونتيجة لذلك، يصابون بأعراض أكثر حدة من هذه الفيروسات أكثر من النساء، وفقا لمراجعة عام 2017 في BMJ. وبُنيت النتائج على الاختلافات في "الهرمونات الجنسية" لدى الرجال والنساء. وتقدم تجربة أجريت على الفئران، أدلة حول هذا اللغز الهرموني. فعندما أصاب العلماء الفئران الذكور والإناث (من مختلف الأعمار) بالسارس، كانت الفئران الذكور أكثر عرضة للإصابة من الإناث من الفئة العمرية ذاتها، وفقا لدراسة عام 2017، التي نُشرت في مجلة علم المناعة. ومع ذلك، عندما أُزيلت المبايض من الفئران الإناث، أو عولجت باستخدام مانع مستقبلات هرمون الاستروجين، ماتت بمعدلات أعلى من تلك التي احتفظت بالمبايض والاستروجين الطبيعي. وفي حديثه مع "لايف ساينس"، قال أكيكو إيواساكي، أستاذ علم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة Yale: "تشير هذه البيانات إلى أن الهرمونات الجنسية التي تُنتج لدى الفئران الإناث، قد تساعد في الدفاع ضد فيروسات كورونا، مثل السارس و SARS-CoV-2". ولمعرفة المزيد عن ذلك، يقوم العلماء في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، وكلية عصر النهضة للطب في جامعة Stony Brook في نيويورك، باختبار هرمون الاستروجين أو هرمون جنسي آخر يسمى البروجسترون، على مجموعات صغيرة من الأشخاص يعانون من فيروس كورونا. وهناك طريقة أخرى للنظر في اختلاف تأثير كورونا حسب الجنس: ربما يكون الكروموسوم X وقائيا لأنه يحتوي على جينات مرتبطة بالمناعة أكثر من الكروموسوم Y. وأشار معدو افتتاحية WJEM إلى أن هذا قد يفسر أيضا لماذا النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. وفي حديثها مع NPR، قالت فينا تانيجا، التي تدرس الاختلافات في الجهاز المناعي لدى الذكور والإناث، في Mayo Clinic، إن الكروموسوم الصبغي X الثاني عادة ما يتم إسكاته لدى النساء، إلا أنه يمكن تنشيط ما يقرب من 10٪ من هذه الجينات. وأضافت: "إن العديد من هذه الجينات هي في الواقع جينات مخصصة للاستجابة المناعية". وهذا يمكن أن يمنح النساء "جرعة مزدوجة" من الحماية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى البحث لمعرفة ما إذا كانت هذه الجينات تدخل في إطار الحماية من "كوفيد 19". - الاختباء في الخصيتين؟ إقرأ المزيد علماء: مياه الصرف الصحي قد تكون علماء: مياه الصرف الصحي قد تكون "نظام إنذار مبكر" لتفشي "كوفيد 19" الجديد يقدم بحث جديد فكرة أخرى تقول؛ يبدو أن الرجال يتخلصون من تراكم SARS-CoV-2 في أجسادهم، بشكل أبطأ من النساء. ولشرح هذا الاحتمال، اقترح الباحثون أن الفيروس ربما وجد مكانا للاختباء عند الرجال: الخصيتين. وفي البحث، المنشور على قاعدة بيانات medRxiv، خضع 68 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في مومباي، الهند، لاختبار مسوحات الأنف إلى أن أصبحت النتائج سلبية. وفي نهاية التجربة، وجد الباحثون أن النساء تخلصوا من الفيروس في أجسادهن خلال ​​4 أيام في المتوسط، مقارنة بمتوسط ​​ 6 أيام لدى الرجال. ووجد الاختبار نفسه لدى 3 أسر مختلفة في مومباي، نتائج مماثلة. وأظهرت الأبحاث السابقة أن SARS-CoV-2 يغزو خلايا بشرية معينة عن طريق الارتباط بمستقبلات ACE2 لهذه الخلايا. لذا، حلل الباحثون قاعدة بيانات، ووجدوا أنه يوجد في الخصيتين مستويات عالية من مستقبلات ACE2. وفي المقابل، لم يُكشف عن ACE2 في المبايض لدى النساء. ومع ذلك، لم يبحث البحث فعليا في الخصيتين لمعرفة ما إذا كان SARS-CoV-2 مختبئا هناك، لذا "لا يخبرنا ما إذا كان الفيروس يصيب الخصيتين، أو ما إذا كانتا خزانا للفيروس"، وفقا لما قاله إيواساكي، الذي لم يشارك في الدراسة. واقترح بحث آخر أن التدخين قد يلعب دورا في ذلك، لأن التدخين مرتبط بالتعبير العالي لمستقبلات ACE2. ولكن في حين أن عدد الرجال الذين يدخنون في الصين أكثر من النساء، فإن هذا لا ينطبق على البلدان الأخرى. وهناك تفسيرات أخرى تقول: النساء ببساطة أقل عرضة للانخراط في المخاطر المتعلقة بالصحة، وأفضل في غسل أيديهن، وفقا للدراسات. وربما يفسر ذلك التفاوت الحاصل في معدل الإصابة والوفاة بين الجنسين.

لماذا يموت الرجال أكثر من النساء بـفيروس كورونا؟

منذ 41 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock