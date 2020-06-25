“كمالية”.. عشبة نادرة مفيدة لتحسين الصحة والجمال

عمان- يجمع هذا النوع من الأعشاب النادرة الموجود في البراري ندى الصباح في طياته، وقد نعثر على الكمالية أيضا في الحدائق، ويعتقد أنها مفيدة لتحسين الصحة والجمال.

زراعة الكمالية: تنمو الكمالية بسهولة بزراعة البذور أو الجذور، ويمكن زراعتها في بداية الربيع أو أواخر الخريف، وهي تفضل الشمس الساطعة أو الظل الجزئي، وقد تنمو في الشتاء في بعض البيئات، وتنمو البذور ببطء، وتفضل التربة الحمضية، وتُجمع أوراقها وأزهارها بين شهري حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، بينما ما تزال النبتة في بداياتها، وتُجمع بحذر وتجفف وتُخزن في أوعية غامقة لاستخدامها في الشتاء.

استخداماتها الجمالية: للكمالية خصائص مطهرة، وهي غنية بحمض الطنطاليك وزيوته الأساسية، ولذا تستخدم عادة بشكل موضعي؛ لعلاج الأنسجة المرنة وربما تكون مفيدة كمضاد للأكسدة.

لإنقاص الوزن: إن جمع أوراق الكمالية مع أوراق الزيتون يرفع من معدل الأيض؛ مما يعني زيادة احتمالية حرق الدهون لإنقاص الوزن.

قدرات شفائية: إن صبغة العشبة تستخدم في شمال أوروبا للمساعدة على التقليل من الأرق، وقد استخدمت لقرون في الشاي بسبب خصائصها المهدئة، فشاي الكمالية المحلى بالعسل مع الزنجبيل معروف بتناوله علاجا للكحة وتخفيف أعراض الزكام، أما استخدامها على الجلد فيساعد على وقف النزف، وتنظيف الجروح، والتخفيف من تقرح البشرة ولسعة الحشرات، ويمكن غرغرة منقوعها لعلاج التهاب الحنجرة وتقرحات الفم، كما تساعد على التخفيف من تقلبات المزاج بسبب الهرمونات لدى السيدات، خاصة قبل البلوغ وفي سن الأمل.

احرصوا على استشارة الأطباء قبل استخدام أي عشبة لأغراض طبية.



شيلا شيث

خبيرة طعام

مجلة “نكهات عائلية”