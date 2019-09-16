“كمبنسكي عمان” يدعم ذوي الهمم العالية

عمان – إيماناً من فندق كمبنسكي عمان بأهمية احترام كيان ذوي الاحتياجات الخاصة

وكبار السن، وتوفير أفضل الخدمات لهم وتقديم أعلى مقاييس الراحة والأمان، تم توفير طرق خاصة لأصحاب الهِمم العالية داخل مرافق الفندق.

حيث تم تركيب درج إلكتروني في الطريق المؤدي إلى قاعات المؤتمرات، كما تم تجهيز طريق آخر في قصر المؤتمرات الجديد ليتمكنوا من التنقل بجميع أرجاء الفندق بطريقه سهله وميسره. وتعقيبا على هذه الخطوة أضاف السيد فارس حجازين، مدير عام الفندق بالإنابة قائلا: ” نسعى دائما في فندق كمبنسكي عمان لتلبية كل ما يخدم ضيوفنا بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق، باسمي واسم فريق العمل ندعوا بالرحمة والمغفرة لمؤسسة مبادرة الأردن المُهيأ آية اغابي التي كانت مصدر إلهام وما زالت روحها الطاهرة تُشكل حافزاً كبيراً لنا لتكثيف جهودنا في تقديم الدعم الكافي لأصحاب الهمم”.