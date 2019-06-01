“كمبنسكي” عمان يستضيف الصحافة والإعلام على مأدبة الإفطار

عمان- في أجواء رمضانية رائعة، استقبل فريق عمل فندق كمبنسكي عمان نخبة من القامات الإعلامية والضيوف المميزين في قاعاته الجديدة في قصر المؤتمرات؛ حيث تمتع الحضور بأروع الأجواء مع البوفيهات العربية والعالمية الشهية التي تم إعدادها من قبل أمهر الطهاة المحترفين، وتبع الإفطار أجواء طربية مميزة بصحبة عازفي العود المبدعين.

وبهذه المناسبة، رحب فارس حجازين، مدير عام فندق “كمبنسكي” عمان بالإنابة بالحضور وشكرهم على حضورهم الكريم، وأشاد بالشراكة الدائمة التي تربطهم مع فندق “كمبنسكي” عمان، كما أثنى على جهود فريق عمل الفندق لما يقدموه دوماً لخدمة زبائن وضيوف الفندق، وأشاد بكل فخر بأهمية افتتاح قصر المؤتمرات الذي أضاف نكهة خاصة للإفطار الرمضاني هذا العام، وقال: “لقد أسعدتنا ردود فعل الضيوف الكرام الذين أعربوا عن انبهارهم بفخامة القاعات وتصاميمها المُتقن الذي يتماشى مع متطلبات المؤتمرات والمناسبات كافة وينافس القاعات العالمية من حيث المساحة والابتكار”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم افتتاح قصر المؤتمرات منذ شهرين فقط، وقد بدأ بإحداث علامة فارقة في تاريخ عالم الضيافة على المستوى المحلي.