“كمبنسكي عمان” يقيم يوما طبيا للموظفين

عمان- إيماناً بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، تم عقد يوم طبي توعوي لموظفي فندق كمبنسكي عمان كافة بالتعاون مع شركة “ريجيم بلا ريجيم”؛ حيث تم فحص الموظفين باستخدام أجهزة طبية بتقنيات عالية للكشف عن توازن وظائف الجسم بشكل عام.

وتعقيباً على ذلك، علق السيد فارس حجازين مدير الفندق على أهمية الكشف الطبي بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة “ريجيم بلا ريجيم” هي الوكيل الحصري لمنتجات “كامبردج ويت بلان” التي تعد من أفضل المنتجات الغذائية البريطانية والعالمية الحاصلة على أعلى الشهادات الدولية والمحلية ومنها J.F.D.A – C.O.M.A – N.I.C.E.