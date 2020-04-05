كمبينسكي البحر الميت يعفي “الصحة” من فاتورة الخاضعين للحجر

عمان- أعلنت الشركة المالكة لفندق كمبينسكي البحر الميت، عن أعفاء وزارة الصحة من كامل المبالغ المالية، لقاء تقديم وتأمين خدمات الحجر الصحي للأشخاص الخاضعين للحجر في الفندق عن الفترة الواقعة بين 16-31 آذار.

وقالت الشركة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنها ستقوم أيضا بإرجاع المبالغ النقدية التي تم توريدها في السابق من قبل وزارة الصحة لحساب الفندق والبالغ قيمتها 49 ألف دينار. وأكدت الشركة أن هذا الدعم يأتي للتخفيف عن كاهل الوطن ولدعم الاقتصاد المحلي، وتقديرا للجهود المتميزة التي تقوم بها الأجهزة الوطنية المختلفة وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين والقوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والكوادر الصحية المتميزة، في ظل الظروف التي يعيشها الوطن جراء انتشار جائحة فيروس كورونا. (بترا)