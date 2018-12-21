عمان- قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني إن الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي أثر على المملكة منذ مساء الأربعاء الماضي، أدت الى سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الجمعة أن المملكة شهدت انخفاضاً واضحاً على درجات الحرارة مع أجواء غائمة وتساقط للأمطار كانت غزيرة ليلة الأربعاء وفجر الخميس في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، فيما شهدت بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية نهار وليل الخميس تساقطاً للأمطار كانت ما بين خفيفة الى متوسطة.

وأشار المهندس المومني الى أن المناطق الشمالية والوسطى هي الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي، حيث سجلت محطات الرصد الجوي التابعة لدائرة الأرصاد خلال 48 ساعة الماضية ما يلي ( المناطق الشمالية: رأس منيف (8ر25 ملم) – إربد (0ر27 ملم) – الباقورة (2ر36 ملم) – وادي الريان (3ر26 ملم).

وسجلت المناطق الوسطى والشرقية: ( السلط 4ر36 ملم) – مطار عمان المدني (4ر20 ملم) – دير علا (7ر16 ملم) – الزرقاء (7ر7 ملم) –المفرق (6ر3 ملم) – الضليل (3ر4 ملم) – الغباوي (2ر3ملم) والمناطق الجنوبية: الربة (6ر12 ملم) – الطفيلة (0ر9 ملم) – الشوبك (0ر4 ملم) – القطرانة (7ر2 ملم).

وبحسب المومني فان الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر تبقى حتى ظهر الجمعة على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية لتستقر الأجواء تدريجياً اعتباراً من ساعات المساء، محذراً من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، واعتباراً من بداية الأسبوع يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خلال الأيام القليلة المقبلة باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة. (بترا)