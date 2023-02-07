كميات جيدة من الأمطار في الشمال والوسط خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلغ أعلى مجموع مطري خلال المنخفض الجوي، الذي تأثرت به المملكة امس 55.5 ملم في المناطق الشمالية، تم تسجيله في محطة رصد اربد، وبنسبة 12بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الهطولات تركزت حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والتي عدلت المجاميع المطرية خلال 24 ساعة الماضية من الموسم المطري الحالي، بنسب جيدة تراوحت ما بين 1 -13 بالمئة، من المعدل الموسمي المطري العام.

وأضاف آل خطاب، أن المجموع المطري في محطة رصد السلط بلغ 55 ملم بنسبة 10بالمئة من معدلها الموسمي العام يليها محطة رصد راس منيف بمجموع مطري بلغ 45 بنسبة 8 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

أما في العاصمة عمان فقد شهدت محطة رصد الجامعة الأردنية مجموع مطري بلغ 49 ملم بنسبة 10بالمئة، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 38.5 ملم بنسبة 8 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني مجموع مطري بلغ 33.8 ملم بنسبة 13 بالمئة.

كما بلغت سماكة الثلوج المتراكمة في محطة رصد راس منيف 4 سم ، ومحطة رصد الجامعة الأردنية 4 سم ،ومحطة رصد الشوبك 2 سم.

وأوضخ آل خطاب بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الأرقام سوف تزداد مع استمرارية تأثرنا بالمنخفض الجوي .

ويذكر أن المملكة تأثرت منذ الساعات الأولى من صباح يوم امس بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يرافقها رياح عاصفة تخللها هبات قوية أحياناً تجاوزت سرعتها حاجز 90 كم/الساعة أدت إلى حدوث العواصف الغبارية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة في المناطق الصحراوية.