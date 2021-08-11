كم عدد الفلسطينيين المسموح قتلهم؟

هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

“رئيس الأركان، افيف كوخافي، طلب من قادة كبار في قيادة المنطقة الوسطى العمل على تقليص حالات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية”، هذا ما كتبه أول من أمس هنا ينيف كوفوفيتش. ويبدو أنه لن يكون هناك نفي صارخ أكثر من الأقوال التي كتبها جدعون ليفي عن كوخافي، التي تقول إن “قائدا عسكريا لا يوجد له ما يقوله عن هذا القتل الممنهج، يساهم في إفساد الجيش بصورة أكبر”.

ها هو لدينا رئيس أركان يصغي لنبض قلب الشعب ويفهم أن أعمال القتل التي تنفذ باسمه في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تنزلق جيدا في حناجر الجمهور، حتى لو كانت هناك أقلية صغيرة منه تتنصل بشكل كامل من وقف الجريمة، و”تريد ممن لهم رتب عالية فتح العيون على هذا الهياج”.

من غير المهم إذا كان كوخافي يتأثر بما يكتب في وسائل الإعلام أو الانتقاد الذي اسمعوه في المستوى السياسي وجهاز الأمن على سلوك قائد المنطقة الوسطى، تمير يدعي، الذي بحسبه قادة كبار في قيادة المنطقة الوسطى عملوا بصورة يمكن أن تشعل الضفة. والسؤال المهم هو كيف ينفذون طلب كوخافي على الأرض؟ كم عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين مسموح قتلهم قبل أن يشعل القتل المنطقة؟ هل سيتم تحديد لكل كتيبة أو فصيل نصيب شهري أو سنوي للقتل الذي يجب عدم الانحراف عنه؟.

لقد أصبح من الممكن سماع صرخات التذمر لرئيس المستوطنين على أن رئيس الأركان لا يسمح للجيش الإسرائيلي بالانتصار ويعرض الجنود للخطر ويعطي يد حرة للمقاومين. هؤلاء يمكنهم نزع القلق من رؤوسهم. كوخافي طلب فقط خفض اللهب وليس إطفاءه. هذا الطلب موجه لضباط الجيش وليس للجنود. المستوطنون غير خاضعين له. وسلاحهم، وضمن ذلك سلاح الجنود الذين يستخدمونه بين حين وآخر، هو متحرر من هذه القيود. من الغريب بشكل خاص طلب كوخافي إشراك المزيد من الضباط الكبار في النشاطات الميدانية والتأكد من أن قرارات أكثر سيتم اتخاذها في المستويات العليا. هنا توجد معضلة وهي من هم الضباط الكبار الذين سيتم إلقاء هذه المسؤولية عليهم؟ في عملية “الجرف الصامد” وبصفته قائد لواء جفعاتي، أوضح العقيد عوفر فنتر (الآن هو عميد) للجنود بأن “التاريخ اختارنا لنكون في طليعة محاربة العدو الغزي، الذي يفضح ويشتم معارك اسرائيل”. الآن فنتر هو قائد قوة النيران الخاضعة لقيادة المنطقة الوسطى التي يترأسها الجنرال يدعي، وهو الضابط الأعلى المسؤول عن إطلاق النار القاتل. هل “روح القائد” فنتر تغيرت منذ ذلك الحين؟ ولماذا ستتغير اذا كان وزير الدفاع، بني غانتس، نفسه قد وضع على صدره ميدالية القتل الجماعي الذي كان مسؤولا عنه في تلك العملية؟.

هذا الشهر تبين أن هذه الروح نبضت أيضا في العمليات التالية. في عملية حارس الأسوار قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وفي عملية من عمليات القصف أصاب مبان غير دائمة في بيت لاهيا. في الإطلاق قتل ستة أشخاص، منهم طفل عمره تسعة أشهر وفتاة ابنة 17 وثلاث نساء ورجل. الجيش الإسرائيلي اهتم بإخفاء الحادثة، والرد المبتذل يمكن أن يدل على عمق الاستخفاف. الجيش الإسرائيلي استخلص الدروس واستوعبها في الوحدة، هذا ما قاله بتلعثم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي. أي ضابط رفيع لم يفقد وظيفته. هل فقط في هذه الوحدة تم تعلم الدروس أم أن الرسالة انتقلت إلى وحدات أخرى، ولا سيما كبار القادة في قيادة المنطقة الوسطى؟ هل هم رجال الإطفاء الذين سيشرفون من الآن على “ارتفاع اللهب”؟ ومن الذي غذى هذا اللهب حتى الآن؟. منذ شهر أيار (مايو) قتل في الضفة 40 فلسطيني تقريبا. والآن فقط ما ينقصنا هو أن يعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برضى هذه المعطيات كدليل على “استيعاب الدروس”. وبدون ذلك يمكنه الإدعاء أنه قد قتل 80 فلسطينيا وربما 100. الآن لا يوجد لدينا فقط روح القائد المرتبطة بشخصية وقيم قائد الجيش أو قائد المنطقة، بل الآن يمكن تمييز طبيعة ثقافة الاحتلال التي لا تتغير بناء على أمر. هذا بالفعل أصبح إرثا.