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كم عدد المرات التي قرأت فيها أخباراً مفبركة؟ (فيديو)

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد – تطرح حلقة جديدة من برنامج “حل وسط” سؤالا يقول: كم عدد المرات التي قرأت فيها أخبارا مفبركة؟. وتناقش معدة البرنامج ومقدمته في هذه الحلقة ظاهرة الإشاعة والأخبار المفبركة.

ويتطرق البرنامج إلى الخلط بين الأخبار والإشاعات، ويعرض عددا من الإشاعات والأخبار المفبركة التي انتشرت مؤخرا، ومنها ما ينسب حوداث في مناطق أخرى إلى مواقع لم تحدث فيها أصلا.

وتتضمن الحلقة استعراضا لعدد من المشاكل والأخطار الاجتماعية، التي تسببها الأخبار المفبركة، لتصل في نهاية الحلقة إلى “حل وسط”.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن المبادرة الشبابية التي أطلقتها “الغد” لتشجيع وإتاحة الفرص أمام الشباب لإطلاق مواهبهم، التي تم إطلاقها في شهر آب الماضي.

و”حل وسط” برنامج تفاعلي أسبوعي يعرض قضايا وتحديات اجتماعية مختلفة، بأسلوب شبابي خفيف. ويسلط الضوء على أسباب المشكلة ومدى انتشارها للوصول إلى “حل وسط” في نهاية كل حلقة، من خلال التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم في الآراء والمقترحات.

ويعرض البرنامج متابعات الجمهور ومشاركاتهم في فيديوهات قصيرة أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُذكر أن البرنامج يُعرض كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً على منصات “الغد” على التواصل الإجتماعي.

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