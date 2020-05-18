حياتناصحة وأسرةكورونا

كم يبقى “كوفيد-19” منتشرا في الهواء؟

منذ ساعتين
"هناك احتمالا كبيرا لانتقال الفيروس في مكان مغلق خلال الحديث الطبيعي
"هناك احتمالا كبيرا لانتقال الفيروس في مكان مغلق خلال الحديث الطبيعي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد-كشفت نتائج دراسة أجراها علماء أمريكيون، أن الجزيئات المجهرية مع “كوفيد-19” التي تنطلق خلال الحديث، يمكن أن تبقى في الهواء 8-14 دقيقة.

وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ، بأن مجموعة علماء من المعهد الوطني للسكري، وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أجروا تجربة، تضمنت تكلم إنسان خلالها بصوت عال مدة 25 ثانية، كان خلالها يكرر عبارة “حافظ على صحتك” (stay healthy) في مكان مغلق. بعد ذلك جرى مسح المكان بأشعة الليزر ليصبح بالإمكان رؤية هذه الجزيئات المجهرية وحساب عددها.إ

وتشير نتائج التجربة إلى أنه “ظهر من استخدام أشعة الليزر، أنه خلال التكلم بصوت عال يمكن أن تنطلق آلاف جزيئات اللعاب المجهرية في الثانية.

وهذه الجزيئات في مكان مغلق وسكون الهواء، تختفي بين 8 و14 ثانية. ويعتقد العلماء أن “هناك احتمالا كبيرا لانتقال الفيروس في مكان مغلق خلال الحديث الطبيعي من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المنطلق عند التكلم”.

ويضيف الخبراء، “من المعروف منذ فترة بعيدة أن فيروسات الجهاز التنفسي يمكن أن تنتقل مع الجزيئات المجهرية التي تنطلق عند السعال والعطس.

ولكن لم يكن معروفا أن التكلم بصوت عادي ينتج عنه أيضًا آلاف جزيئات اللعاب”، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

ويشير الباحثون، إلى أنهم في هذه الدراسة لم يولوا أي اهتمام للجزيئات الكبيرة، بل ركزوا اهتمامهم على الجزيئات المجهرية فقط التي يمكن أن تبقى في الهواء فترة أطول. 

ومع ذلك، قد تحتوي هذه الجزيئات على كمية كافية من الفيروس خلال الكلام بصوت عال، ما يسهل انتقال العدوى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

كورونا في الإمارات

832 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

منذ 10 دقائق

إربد: إغلاق فرع بنك ودعوة مراجعيه لحجر انفسهم على خلفية إصابة موظفين بكورونا

منذ 19 دقيقة
عندما وصل وباء "كوفيد-19" إلى أوروبا، كانت إيطاليا محطته الأولى، وضربها بقوة. لم تأت سوى مساعدات قليلة من جيرانها الأوروبيين، خلال الأسابيع الأولى من الأزمة في فبراير/شباط ومارس/آذار، حيث كانت المستشفيات في شمالي البلد قد اكتظت بالمصابين.

فيروس كورونا: هل يفقد الإيطاليون الثقة في الاتحاد الأوروبي؟

منذ 42 دقيقة
هناك تجربة واحدة في جنوب إفريقيا تجرى حاليا على لقاح لفيروس كورونا

فيروس كورونا: لماذا يجب على الأفارقة المشاركة في تجارب اللقاح

منذ 52 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock