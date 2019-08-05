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كناكرية: إيرادات الدخان والمحروقات لا يمكن الاعتماد عليها

منذ 53 دقيقة

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الغد- قال وزير المالية عزالدين كناكرية إن إيردات الحكومة من الدخان انخفضت بسبب التهريب إلى 105 ملايين دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، يعقد حاليا.

وبخصوص آلية إعداد الموازنة، قال كناكرية إنه عند إعدادها “نفترض النمو ولكن تؤثر فيه الظروف الاقتصادية والسياسية”، موضحا أن مجموع الإيردات من الدخان يفترض أن يصل إلى مليار دينار، ومثلها من المحروقات.

لكنه قال إن “هذه إيرادات لا يمكن الاعتماد عليها”.

وعن المنح، أعلن كناكرية أن الأردن سيتلقى منحا بقيمة 500 مليون في شهر كانون الأول المقبل، من اصل 600 مليون موقعة من المنح.

وفي سياق مواجهة عجز الموازنة، اعتبر كناكرية أن “تقاعد الموظفين سيساعد في الحد من العجز”.
ولمواجهة التهرب الضريبي، أعلن وزير المالية أن الحكومة تدرس “أن يكون التهرب الضريبي جناية وليس جنحة”.

وعن الدين العام، أوضح الوزير أنه بلغ 29 مليارا ونصف المليار دينار، أي ما نسبته 94.6 من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك حتى نهاية حزيران الماضي.

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