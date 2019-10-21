كناكرية: الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي

عمان- الغد-قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية انه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على اهمية التركيز على الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي

وبين الدكتور كناكرية انه تم البحث خلال الاجتماعات السنوية ايضا على اهمية ضبط نمو المديونية من خلال إجراءات اهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي

وترشيد الإنفاق العام.

مبينا إن هذه الإجراءات مجتمعة بما في ذلك إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي ستعزز من الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين د. كناكرية ان الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وان بعثة الصندوق ستزور المملكة خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المحادثات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

وكان كناكرية لدى إلقائه كلمة المملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد ، والذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيسة التنفيذية للصندوق كريستيالينا جورجيفا

وأضاف ان تعزيز محاربة الفساد من شأنه ان يحقق العدالة في المجتمع اضافة الى زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني “. حيث ان انتشار الفساد لا يقتصر آثاره على الإيرادات الحكومية وانما يمتد لتقليل ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وعدم تحقيق العدالة في المجتمع .

و أكد الى ان محاربة الفساد تتطلب مواصلة تطوير التشريعات القانونية المعمول بها وبما يعزز من كفاءة هذه التشريعات لتحقيق الأهداف ،اضافة الى اتخاذ اجراءات لتطوير الأنظمة الإلكترونية لتكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها بالإضافة الى تعزيز الكوادر المؤهلة للقيام بعملها بالشكل المطلوب .

وبين وزير المالية الى ابرز الإجراءات الحكومية المتخذه لتعزيز إجراءات محاربة الفساد من حيث تعزيز استقلال أعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية والرقابة في المشتريات الحكومية ودمجها لتكون ضمن نظام مشتريات إلكتروني موحد

واقرار التشريعات المتعلقة بنظام الفوترة وطرح عطاء إعداد نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

بالاضافة الى الاجراءات التي بدأت مسبقا والتي تهدف الى تحويل كافة عمليات المدفوعات والمقبوضات الحكومية لتجرى من خلال الأنظمة الإلكترونية بدلا من الالية المعمول بها حاليا .

وختم وزير المالية ان الإجراءات المتعلقة بتطوير اليات محاربة الفساد يجب ان تتواصل بشكل مستمر مع بعضها البعض و لتكون اكثر فاعلية في الحد من عمليات الفساد .

وقد أعربت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي عن املها ان تتواصل الدول في اجراءاتها لمحاربة الفساد وان تفعل اليات لتنفيذ الاجراءات.