كناكرية: المالية حولت قيمة السندات الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار

عمان-الغد– قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية الخميس ، إن الوزارة وبالتنسيق مع البنك المركزي قامت بتحويل قيمة السندات الدولية المستحقة والبالغة مليار دولار ، والتي سبق وأن تم اقتراضها عام ٢٠١٤ بأجل خمسة سنوات .

واشارت وزارة المالية، أن موازنة التمويل المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام تضمنت مخصصات لتسديد تلك السندات ومصادر التمويل والتي تمثلت بقرض البنك الدولي البالغ 725 مليون دولار و الذي تم اقتراضه بداية هذا الشهر والسندات المحلية التي تم إصدارها بالدولار الامريكي مؤخرا .

وبينت الوزارة أن الاقتراض الذي تم من البنك الدولي هذا الشهر يمثل احدى أدوات التمويل الميسر كونه لفترة تسديد تبلغ ٣٥ سنة منها ٥ سنوات فترة سماح بفائدة منخفضة بنسبة حوالي ٤٪؜ ،والذي ينسجم مع استراتيجية الدين العام المنفذة من قبل وزارة المالية والتي تهدف الى اطالة آجال التسديد وتخفيض كلفة التمويل وتنويع مصادرها بما ينعكس ايجابا على ادارة التدفقات النقدية والإستخدام الأمثل للموارد المالية .