كناكرية: النمو الاقتصادي للأردن بالربع الأول أعلى من كثير من دول المنطقة

عمان- الغد- قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان الحكومة اعتمدت على اظهار المؤشرات الإيجابية والتحديات بكل شفافية وبكل موضوعية مؤكداً ان بعض هذه التحديات والمتمثلة في تغير النمط الاستهلاكي والتطور التكنولوجي الذي لايواجه الاردن فقط وإنما معظم دول العالم والتنبه لها مبكراً يمكن من معالجتها بشكل اسرع .

وبين وزير المالية في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، انه و على الرغم من ان النمو المتحقق للربع الاول لم يكن كما استهدف له لكنه كان اعلى من معدل الكثير من دول المنطقة حيث بلغ 2% وهذا يعني انه بالاتجاه الصعودي كما ان ارتفاع الصادرات ونمو السياحة الملحوظ وارتفاع الاحتياطي من العملات وزيادة التسهيلات الائتمانية في البنوك كل ذلك يعطي أن المؤشرات الإقتصادية تسير بالتحسن .

وكما ان اجراءات الحكومة في تقديم حزمة حوافز للقطاع العقاري بدأت تساهم في النمو وحركات التداول العقاري والأرقام الأولية في شهر تموز وآب تبين نموها عن نفس الأشهر من العام الماضي وان تخفيض أسعار الفائدة التي اعلنها البنك المركزي قبل ايام ستنعكس إيجابيا على الإقتصاد الوطني وتزيد من تحسن المؤشرات الإيجابية .

ووضح الدكتور كناكرية ان كما أن هناك مؤشرات إيجابية على ارض الواقع ينبغي مواصلة تحسينها فهناك تحديات ايضا على ارض الواقع لابد من مواجهتها تتمثل في تراجع الإيرادات وان تحديدها والإفصاح عن اسبابها تساعد من مواجهتها بشكل افضل .

وأشار الدكتور كناكرية ان الحكومة اظهرت في بياناتها للنصف الاول من العام بكل شفافية الإيجابيات والتحديات وبينت انها ستعتمد على تعزيز النمو الإقتصادي وبنفس الوقت معالجة التشوهات ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات وبنفس الوقت تلبي الاحتياجات التمويلية وتعزز شبكة الأمان الاجتماعي وتذهب لمعالجة تشوه النظام الضريبي وإن هذا يجب ان يتم على مراحل بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف وزير المالية أن وزارة المالية تقوم شهرياً بنشر البيانات المالية ضمن النشرة الشهرية المتضمنة كافة بنود الإيرادات والنفقات والدين العام .