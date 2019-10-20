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كناكرية: بحثنا مع صندوق النقد مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق

منذ 4 ساعات
وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية
وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية

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عمان- الغد- قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على أهمية التركيز على الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وبين الدكتور كناكرية انه تم البحث خلال الاجتماعات السنوية أيضاً على اهمية ضبط نمو المديونية من خلال إجراءات أهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق العام.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة بما في ذلك إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي ستعزز من الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين د. كناكرية ان الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وان بعثة الصندوق ستزور المملكة خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المحادثات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

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