كناكرية: زيارة صندوق النقد الدولي ضمن الزيارات الدورية للبرنامج

عمان-الغد– قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على سؤال حول هدف زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاسبوع الحالي، ان الزيارة تأتي ضمن الزيارات المتفق عليها مع الصندوق للوقوف على الاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.

وبين وزير المالية ان البعثة ستعقد لقاءات في كل من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والطاقة والصناعة والتجارة والمياه ، ولقاءات اخرى مع بعض المسؤولين.

وستجري البعثة مباحثات حول المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من هذا العام والمتوقعة للفترة المقبلة ،كما ستستكمل المناقشات مع الصندوق حول المراجعة الثالثة للبرنامج ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق المتوقع عقدها في واشنطن الشهر المقبل، كما سيتم البحث في الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتضم البعثة مسؤولين من الصندوق بالاضافة الى رئيس البعثة الجديد كريستوفر جارفيس ورئيس البعثة السابق مارتن سيريسولا .