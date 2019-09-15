أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

كناكرية: زيارة صندوق النقد الدولي ضمن الزيارات الدورية للبرنامج

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على سؤال حول هدف زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاسبوع الحالي، ان الزيارة تأتي ضمن الزيارات المتفق عليها مع الصندوق للوقوف على الاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.
وبين وزير المالية ان البعثة ستعقد لقاءات في كل من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والطاقة والصناعة والتجارة والمياه ، ولقاءات اخرى مع بعض المسؤولين.
وستجري البعثة مباحثات حول المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من هذا العام والمتوقعة للفترة المقبلة ،كما ستستكمل المناقشات مع الصندوق حول المراجعة الثالثة للبرنامج ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق المتوقع عقدها في واشنطن الشهر المقبل، كما سيتم البحث في الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتضم البعثة مسؤولين من الصندوق بالاضافة الى رئيس البعثة الجديد كريستوفر جارفيس ورئيس البعثة السابق مارتن سيريسولا .

مقالات ذات صلة

“هيونداي الأردن” و”الهالات المتطورة” تطلقان خدمة النقل المدرسي

منذ 3 ساعات

الجغبير: الإشاعات تضر بالصناعة الوطنية محليا وخارجيا

منذ 3 ساعات

“زين” تبرم اتفاقيات استراتيجية مع 5 مشاريع ناشئة وريادية جديدة

منذ 3 ساعات

“تجارة عمان” تدعو لتسهيل عبور المنتجات الأردنية إلى السوق السورية

منذ 3 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1807.11 0.76%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock