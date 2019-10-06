أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

كناكرية: كلفة زيادة المعلمين نحو 65 مليون دينار

منذ 4 ساعات
وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية
وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على استفسارات البعض حول كلفة زيادة المعلمين وماهي مصادر تمويلها ان الكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار وستبدأ من بداية العام المقبل .

وبين وزير المالية ان الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020 الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام القادم ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .

وأكد وزير المالية إلى ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.

وبين وزير المالية ان الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات. مبيناً انه وخلال هذا العام قد تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل.

مؤكدا ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.

مقالات ذات صلة

ضبط 120 عامل وافد مخالف لقانون العمل

منذ 4 ساعات

الخصاونة: الحكومة تدرس إجراءات تخفيض كلف نقل الشاحنات من عمان إلى العقبة

منذ 5 ساعات
سياح يسيرون في السيق بمدينة البتراء الأثرية-(ارشيفية)

زيادة عدد زوار المملكة 7 % نهاية أيلول الماضي

منذ 5 ساعات

“الإسلامي الأردني” يواصل عقد ورش عمل لمتعامليه من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

منذ 5 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1822.53 0.3%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock