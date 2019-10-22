كناكرية لـ”صندوق النقد”: لن نوافق على أي مقترحات للإصلاح لا توائم مصالحنا

عمان-الغد- قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان المحادثات التي اجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة والتي عقدت في واشنطن كانت محادثات هامة.

حيث تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي لا زالت تواجه الإقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الإقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين ،بالاضافة الى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية .

مؤكدا بأنه تم الحديث الى اهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية بإعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي .

كما و اشار وزير المالية الى ان الاردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي وقد تم الطلب من الصندوق بتقديم المساعدة في تقديم اية مقترحات من شأنها ان تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة و التأكيد على ان تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الاردنية من قبل الحكومة الاردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الاردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

واكد الدكتور كناكرية ان الاردن لن يوافق على تنفيذ اية مقترحات لا تتماشى مع المصالح الاردنية ، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة الى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي او غير الضريبي وتفعيل اليات ترشيد الانفاق العام.

ومن جانبه بين صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني وان الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الاردن من تجاوز هذه التحديات مبديا مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن.

هذا ومن المتوقع ان تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المباحثات للوصول الى اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقا للخيار ألذي يختاره الاردن ضمن خطة وطنية شاملة.