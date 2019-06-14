كناكرية يشدد على أهمية تسهيل الإجراءات بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها

عمان- الغد- اكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أمين عام وزارة المالية ومدراء الدوائر التابعة للوزارة مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرعام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة اللوازم ومدير عام دائرة الاراضي ومدير عام دائرة الموازنة وعقذ ذلك بعد زيارته لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والالتقاء بالمسؤولين في الدائرة يوم أمس الخميس، على أهمية تسهيل الإجراءات بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الجوانب ومن اهمها الإجراءات المتعلقة بالنافذة الوطنية الجمركية والتي تهدف الى تسريع إجراءات التخليص الجمركي والإجراءات المتعلقة بتحفيز القطاع العقاري.

كما تم بحث قانون الملكية العقارية إضافة إلى الإجراءات الضريبية المتعلقة بقرار منح الحوافز الضريبية في حال التسديد والاجراءات المتعلقة بالرديات الضريبية والدعم النقدي.

كما وشدد وزير المالية الى اهمية السير بتنفيذ نظام المشتريات الحكومية والتي منها دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد وتنفيذ مشروع الشراء الإلكتروني ونظام المخزون الإلكتروني.

وعلى الصعيد المالي والموازنة تم البحث في التحديات المتعلقة بالإيرادات والنفقات الحكومية واستراتيجية الدين العام بما فيها إجراءات الإعداد للموازنة سنوياً وقانون تنظيم إعداد الموازنة .