كندا: ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر إلى 800

أوتاوا– أعلنت رئيسة الأطباء الشرعيين في مقاطعة بريتيش كولومبياغرب كندا، ليزا لابوانت، ارتفاع عدد الوفيات المسجلة في جميع أنحاء المقاطعة إلى 808 خلال موجة الحر التي ضربت المقاطعة مؤخرا.

وقالت لابوانت في بيان اليوم الأحد، إن ضحايا موجة الحر هذه غير مسبوقة، حيث بلغ متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها على مدى السنوات الخمس الماضية في المقاطعة 198 حالة وفاة فقط .

وأشارت لابوانت إلى أن يوم 29 حزيران الماضي كان اليوم الأكثر دموية، حيث تعرضت فيه قرية ليتون شمال شرق المقاطعة لدرجة حرارة بلغت 46,9 درجة مئوية، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ كندا، حيث تم تسجيل 300 حالة وفاة في ذلك اليوم وحده.

وأوضحت أن غالبية ضحايا موجة الحر في المقاطعة كانت من كبار السن الذين عاشوا بمفردهم في منازل سيئة التهوية .-(بترا)