كندا الأولى عالميا في عدد الحاصلين على لقاح كورونا

أوتاوا- أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، أن بلادها احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة أكسفورد .

وقالت تام في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إعطاء أكثر من 27,7 مليون جرعة لقاح في جميع انحاء كندا وتم إعطاء 2,6 مليون جرعة في الأسبوع الماضي وحده، موضحة أن حوالي 72 بالمائة من جميع الكنديين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما تم تطعيمهم جزئيا و 11,8 بالمائة حصلوا على كلتا الجرعتين .

وأشارت تام إلى أنه بعد أشهر من الأخبار السيئة بشأن حالات الإصابة بكورونا في كندا، فإن مسار الفيروس في البلاد قد تحسن بشكل سريع، مبينة أن تدفق الجرعات وضع كندا على طريق العودة إلى الأشياء التي كانت تفتقدها .

وأوضحت أن متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ اليوم في كندا 1500 حالة يوميا وذلك بإنخفاض بنسبة 80 بالمائة عما كان عليه قبل شهرين منذ أن بلغت ذروتها في منتصف نيسان الماضي، مؤكدة إنخفاض الحالات الجديدة ودخول المستشفيات والوفيات على الصعيد الوطني بشكل كبير. (بترا)