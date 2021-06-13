كندا تتبرع بـ 13 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول النامية

أوتاوا – أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تبرع بلاده بنحو 13 مليون جرعة لمساعدة البلاد النامية في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان ترودو في ختام مجموعة السبع في المملكة المتحدة اليوم الأحد، في الوقت الذي هيمن الحديث عن الوباء والتغير المناخي على جدول أعمال المجموعة خلال اليومين الماضيين.

وكانت كندا أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترودو إن حكومته ستوفر 87 مليون جرعة لتوزيعها على الدول الفقيرة، مؤكدا أن التبرع باللقاحات الفائضة لن يؤثر على حملة التطعيم المحلية لا سيما بعد تأمين كندا أكثر من 100 مليون جرعة لهذا العام وهذا العدد أكثر مما هو مطلوب لمنح سكانها البالغ عددهم حوالي 38 مليون نسمة بواقع جرعتين لكل شخص.

وأكد ترودو أن بلاده أنفقت 3,2 مليار دولار خلال العام الماضي على مساعدة الدول الأخرى في الاستجابة لازمة كورونا .

–(بترا)