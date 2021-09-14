كندا تتخطى حاجز المليون و 550 ألف إصابة بكورونا

أوتاوا – أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، عن تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز المليون و 550 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

وقالت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى، اليوم، مليون و551 ألف إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 1481817 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 27238 وفاة.

وقد تصدرت مقاطعة أونتاريو الإصابات بتسجيلها 575219 إصابة، تعافى منها 559386، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا في المقاطعة 9617 وفاة.

وجاءت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثانية، حيث سجلت 398425 إصابة، تعافى منها 380825 مريضا و 11305 وفيات منذ بداية الجائحة. -(بترا)