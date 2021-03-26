كندا تتخطى حاجز 950 ألف إصابة بكورونا

أوتاوا- أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 950 ألف إصابة منذ بداية الوباء .

وقالت السلطات في بيان، أن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة 953732 إصابة بكورونا تعافى منها 891525 مريضا، بينما بلغ عدد الوفيات 22802 .

وتصدرت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية حالات الإصابة بكورونا، حيث سجلت المقاطعة 338239 إصابة تعافى منها 314384 مريضا، بينما تصدرت مقاطعة كيبيك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بتسجيلها 10630 وفاة منذ بداية الجائحة .

–(بترا)