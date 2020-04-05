كندا تدرس استخدام دواء الملاريا لعلاج “كورونا”

أوتاوا- قالت رئيس الوكالة الصحية الكندية تيريزا تام إن الدواء المستخدم على نطاق واسع لعلاج الملاريا وغيرها من الأمراض الالتهابية هو قيد الدراسة كعلاج ممكن لعلاج فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت تام في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن كندا تشارك في الأبحاث الجارية التي تبحث في سلامة وفعالية دواء “هيدروكسي كلوروكوين”، موضحة أن الدواء أثبت أن له بعض الآثار الجانبية الرئيسية المحتملة خاصة للقلب .

وأكدت أن الصحة الكندية وشركات تصنيع الدواء التي يوجد بعضها في كندا سيعملون معا لضمان أن الإمداد كاف للأشخاص الذين يتناولونه لظروف أخرى، مشيرة الى أن التأكد من أن لدينا ما يكفي من هذا الدواء للمرضى الذين يحتاجون إليه بالفعل لأغراض أخرى هو شاغلنا الآن.

–(بترا)