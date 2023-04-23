كندا تعلّق موقتًا نشاطها الدبلوماسي في السودان 

أعلنت كندا الأحد، أنها علّقت بشكل موقت نشاطها الدبلوماسي في السودان، مشيرة إلى أن بعثتها تعمل من “مكان آمن خارج البلاد” في ظل احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب واشنطن بوست .

وجاء في بيان مشترك لوزيرتي الخارجية ميلاني جولي والدفاع أنيتا أناند، ” تدهور الوضع في السودان بشكل سريع، ما يجعل ضمان أمن موظفينا في الخرطوم مستحيلا”.

وأوضحت جولي في تغريدة على تويتر، أن “دبلوماسيّينا هم في أمان ويعملون من خارج البلاد”، من دون تفاصيل إضافية.

وأكدت الخارجية الكندية، أنها ستواصل تقديم خدمات قنصلية لمواطنيها في السودان، إلا أنها ستكون “محدودة” نظرا للظروف الأمنية الراهنة.

–(بترا)