كندا تقدم تمويلا إضافيا لتقليل التأخير في طلبات اللاجئين

أوتاوا– أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو التزام حكومته توفير تمويل إضافي بقيمة 8ر26 مليون دولار لزيادة الدعم القانوني والمساعدة في تقليل التأخير في معالجة طلبات اللاجئين والمهاجرين.

وقال ترودو في بيان “هذا التمويل ضروري، ويعمل على استدامة المساعدة القانونية على المدى الطويل، ويساعد في معالجة طلبات اللجوء بحيث تظل طلبات حماية اللاجئين محددة بشكل عادل وكفء ووفقا للقانون”.

وأكد ترودو أن حكومته تأخذ الوصول إلى العدالة على محمل الجد وتعمل على المساعدة في الحد من عدم اليقين حتى يتسنى للباحثين عن اللجوء التركيز بدلا من ذلك، على إعادة بناء حياتهم وتربية أسرهم.

وأشار ترودو إلى تخصيص الحكومة الكندية مبلغ 6ر49 مليون دولار، في ميزانية العام الحالي، على مدى ثلاث سنوات من أجل الهجرة والمساعدة القانونية للاجئين.(بترا)