كندا تلغي رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا

اوتاوا– قررت شركة طيران كندا إلغاء رحلات مختارة إلى الصين لتحسين قدرتها على تلبية الطلب المتوقع مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي جعل المسافرين يشعرون بالقلق والتوتر.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة (سي بي سي) نيوز الإخبارية الكندية اليوم، إن شركة إير كندا تقوم حاليا بتشغيل 33 رحلة أسبوعية إلى الصين، مبينا أنه سيتم إخطار العملاء المتأثرين وتزويدهم بخيارات السفر البديلة.

وكان مسؤولو الصحة بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا أعلنوا مساء أمس، اكتشاف أول حالة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ويذكر ان فيروس كورونا الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية وتسبب في وفاة 132 شخصا، بدأ ينتشر في عدة دول.

(بترا)