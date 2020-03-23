كندا تنسحب من الأولمبياد بسبب كورونا.. واليابان ترى أن التأجيل قد يصبح “حتميا”

مدن – باتت كندا أول دولة تعلن عدم مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بحال إقامتها في موعدها المقرر، في حين طالب الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيلها وسط إقرار اليابان بأن ذلك قد يصبح “حتميا” بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر ان تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي 2020 بين 24 تموز (يوليو) والتاسع من آب (أغسطس)، وشددت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين اليابانيين في الآونة الأخيرة على أن تحضيراتهم تمضي من أجل إقامتها في موعدها، على رغم تفشي وباء “كوفيد-19” الذي حصد حتى أمس الإثنين أكثر من 15 ألف حالة وفاة معلنة في العالم.

لكن في أعقاب ضغوط متزايدة من رياضيين واتحادات يطلبون التأجيل، أعلنت الأولمبية الدولية أول من أمس الأحد ان الإرجاء بات من الخيارات المطروحة، لكنها ستتخذ القرار النهائي بشأن ذلك في غضون أربعة أسابيع.

وفي ما بدا انه استباق لاحتمال إبقاء الموعد قائما، باتت كندا أول دولة تضع اللجنة الأولمبية الدولية في مواجهة الأمر الواقع، بإعلانها أول من أمس أن “اللجنتين الأولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل الرياضيين، منظماتهما الرياضية وحكومة كندا، اتخذتا القرار الصعب بعدم إرسال فرقهما للمشاركة في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)” في صيف 2020.

وأضافت في بيان مشترك “تطلب اللجنتان من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين ومن منظمة الصحة العالمية تأجيل الألعاب لمدة عام”، مثمّنة موقف الأولمبية الدولية باعتبار التأجيل احتمالا واستبعاد الإلغاء.

وأقرت كندا بتعقيدات تأجيل دورة ألعاب يشارك فيها أكثر من 11 ألف رياضي وتستقطب لدى إقامتها كل أربعة أعوام ملايين المشجعين، لكنها اعتبرت ان “لا شيء أهم من سلامة وأمن رياضيي المجتمع العالمي”.

ورأت انه بظل الوباء “لن يتمكن رياضيونا من الاستعداد للألعاب بالشكل المطلوب نظرا للنصائح الصحية التي طالبنا جميع الكنديين باتباعها”.

وبات الموقف الكندي أول إعلان رسمي بعدم المشاركة في الألعاب هذا الصيف، علما بأن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران صرّح أول من أمس الأحد انه لا يحبذ إرسال رياضيي بلاده للمشاركة بحال بقيت الألعاب في موعدها.

وحظيت الأصوات المطالبة بتأجيل الألعاب بدعم هائل مع دخول الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الخط، وذلك بحسب نص رسالة بعث بها رئيسه البريطاني سيباستيان كو أول من أمس الأحد إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ (قبل إعلان احتمال التأجيل).

وجاء في نص الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “في الوقت الذي ندرك فيه بأن دول عدة حول العالم تعيش مراحل مختلفة من الفيروس، فان الاجماع في الرأي في مختلف مناطقنا هو أن إقامة الألعاب في تموز (يوليو) غير ملائمة وغير مرغوب بها”.

وتعتبر “أم الألعاب” من الأكثر شعبية في المنافسات الأولمبية والأكثر حضورا من الناحية الجماهيرية، إلى جانب مسابقة كرة القدم.

وحدد كو، العداء السابق المتوج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 م، ثلاثة أسباب لطلب التأجيل، أولها “مبدأ تكافؤ فرص المنافسة” بين الرياضيين نظرا لأن العديد منهم غير قادر على الاستعداد بشكل ملائم للألعاب في ظل القيود الواسعة المفروضة على حركة التنقل والسفر لمكافحة تفشي الوباء، ومخاطر تعرضهم لإصابات بحال كثّفوا تمارينهم مع اقتراب موعد الألعاب، و”معاناتهم” لجهة الاختيار بين التمارين والصحة.

وسبق كشف موقف كو، اعتبار اللجنة الأولمبية الأسترالية انه “من الواضح” أن أولمبياد طوكيو لن يقام في موعده المحدد.

وعقدت اللجنة الأسترالية اجتماعا أمس الإثنين رأت خلاله ان “الألعاب لا يمكن أن تقام في تموز (يوليو) المقبل”، بحسب ما قال إيان تشسترمان الذي كان من المقرر أن يرأس بعثة بلاده إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ورأى المسؤولون الأستراليون أن على رياضييهم الآن التركيز على الوضع الصحي والاعتناء بعائلاتهم، والتحضير لألعاب أولمبية تقام العام المقبل.

وتسبب الفيروس بشلل شبه تام في النشاط الرياضي، وتأجيل مواعد كبيرة مقررة هذا الصيف مثل كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وحتى أول من أمس الأحد، بقي المسؤولون اليابانيون على إصرارهم على التحضير لإقامة الألعاب في موعدها، لاسيما وأن طوكيو تستعد لذلك منذ اختيارها مدينة مضيفة في العام 2013، ورصدت ميزانية تقدّر بنحو 12 مليار دولار لإقامة الألعاب الصيفية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1964.

لكن موقف اللجنة الأولمبية استتبع إقرارا يابانيا على أعلى مستوى باحتمال التأجيل، وأتى عبر رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الإثنين.

وأكد الأخير أمام جلسة للبرلمان الياباني تصميم بلاده على إقامة الألعاب “لكن اذا أصبح ذلك صعبا، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فان قرار التأجيل يصبح حتميا”، مشددا على ان “الإلغاء ليس خيارا”.

أما عمدة مدينة طوكيو يوريكو كويكي فاتخذت موقفا مماثلا، وأقرت أمس الإثنين بأن التأجيل سيكون من الخيارات التي يتم البحث بها في الأسابيع المقبلة.

وكانت الأولمبية الدولية قد أعلنت الأحد انها “ستبدأ، بالتنسيق الكامل والشراكة مع اللجنة الأولمبية المنظمة لطوكيو 2020، السلطات اليابانية وحكومة مدينة طوكيو، بنقاشات مفصّلة لاستكمال تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي عالميا وتأثيره على الألعاب الأولمبية، بما يشمل سيناريو التأجيل”، مبدية ثقتها بأنها “ستكون قد أنجزت هذه النقاشات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة”.

وشددت اللجنة على ان “إلغاء ألعاب طوكيو 2020 لن يحل أي مشكلة أو يساعد أي كان. لذا، الإلغاء ليس مطروحا على جدول الأعمال”.

واكتسبت دعوات التأجيل زخما في نهاية الأسبوع الماضي، وانتقلت من الرياضيين بصفة فردية إلى اتحادات عدة، مثل الاتحادين الأميركي والفرنسي للسباحة، والاتحاد الأميركي لألعاب القوى، وأطراف آخرين.

بيد ان الكلام عن احتمال التأجيل لم يؤثر حتى الآن أقله على مسيرة الشعلة الأولمبية المقرر انطلاقها رسميا في 26 الحالي، لكن مسؤولي اللجنة المنظمة أشاروا الى امكانية إعادة النظر في الأيام المقبلة.

وقال المدير التنظيمي للجنة المنظمة توشيرو موتو للصحافيين أمس الاثنين “تبدأ مسيرة الشعلة في 26 آذار (مارس) في فوكوشيما، الخطة لم تتغير”.

وأقر موتو أن “الحالة تزداد سوءا.. ولكن الآن، القرار الذي اتخذ منذ أسبوع (للمضي قدما كما هو مخطط في مسيرة الشعلة) ما يزال قائما”.

كيليان يعترف بأنه شعر “بالخوف”

على صعيد متصل، كشف لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا بأنه شعر “بالخوف” في بادىء الأمر قبل أن يتعافى كليا.

وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة “فستفالن بلات” المحلية أمس الاثنين “بدأت اأامور في العاشر من آذار (مارس) مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين”.

وتابع “وفي 12 آذار (مارس) بدأت اشعر صعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلا بالخوف للمرة الأولى. استمر الأمر لأربعة أيام قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم”.

وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد وقال في هذا الصدد “استطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فأنا رياضي وفي حالة صحية جيدة لكن توجب علي أن أكافح بقوة هذا الفيروس. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، فان ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم”.

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لأن والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند وختم قائلا “لو بقيت وحيدا في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى”.

أندية برازيلية تتقدم بالمساعدة

وفي السياق ذاته، أعلنت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل تقديم ملاعبها للهيئات الصحية في البلاد من أجل تحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل توقف الدوري المحلي حتى إشعار آخر بسبب “كوفيد-19″، أعلن أكثر من نصف أندية دوري الدرجة الأولى ملاعبها للسلطات الصحية التي تسعى لزيادة سعة المستشفيات لمكافحة الفيروس، لاسيما في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، بعدما سجلت في البلاد 18 وفاة و1128 إصابة بالفيروس.

وقالت السلطات في ساو باولو، أكبر المدن البرازيلية، أنها ستضع 200 سرير في ملعب “ماكايمبو” البلدي لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة.

وتوقع وزير الصحة لويز هنريكي مانديتا أن يبلغ الفيروس ذروته في البلاد بين أبريل (نيسان) وحزيران (يونيو)، محذرا من أن النظام الصحي في البلد الأميركي الجنوبي البالغ عدد سكانه 210 مليون نسمة، قد يبلغ أقصى طاقته الاستيعابية مع نهاية أبريل (نيسان).

وقال ماندتا “سنختبر مرحلة عصيبة جدا ولكننا سنتخطاها ونتجنب الانهيار، مؤكدا أن “كل المدن” تعمل على زيادة قدرة المستشفيات.

وأكد رودولفو لانديم رئيس نادي فلامنغو حامل لقب الدوري المحلي ومسابقة كوبا ليبرتادوريس القارية، أنه سيقدم ملعب ماراكانا الشهير للهيئات الصحية. وكتب في رسالة إلى المشجعين “في هذه الأوقات الصعبة، أريد دعوة أمة الأحمر والأسود (في إشارة إلى لونَي الفريق) إلى تجديد الأمل والعمل من أجل أيام أفضل”.

ودعا إلى “رعاية المسنين ومساعدة كل محتاج”.

وأعلن كورنثيانز أنه قدم ملعبه “ايتاكيراو” ومركز تدربيه “لتتمكن الهيئات الصحية من تقييم كيفية استخدامهما لمواجهة تفشي الوباء”، بينما أفاد نادي سانتوس عن إنشاء عيادة مؤقتة في إحدى صالات ملعب “فيلا بلميرو”.

لينيكر معزول ذاتيا

من جهة أخرى، أكد هداف المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينيكر أنه عزل نفسه ذاتيا، بعدما ظهرت أعراض فيروس كورونا المستجد على ابنه جورج.

وينتشر الفيروس الجديد بشكل مطرد في المملكة المتحدة، مع توقعات بإعلان حظر التجول في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة لازدياد عدد الإصابات.

وقال لينيكر على حسابه الشخصي بمنصة “تويتر”: “معزول ذاتيا بعدما أظهر جورج أعراضا، ليست أعراضا معتادة، لكنها فقدان كامل لحاستي التذوق والشم، من الغريب ألا تتم الإشارة لهذه الأعراض كثيرا، الأعراض موجودة منذ أسبوعين وهو قضى بعض الوقت عندي، كنت يقظا، أغسل يدي وأحافظ على بعد المسافة، لكنني أعزل نفسي ذاتيا”.

ويعمل لينيكر حاليا كمقدم برامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهو الذي توج هدافا لكأس العالم 1996 مع المنتخب الإنجليزي برصيد 6 أهداف، كما أضاف 4 أهداف في كأس العالم 1990، علما بأنه لعب في صفوف ليستر سيتي وإيفرتون وبرشلونة وتوتنهام.

بايرن يواصل تمارينه الافتراضية

إلى ذلك، يواصل لاعبو بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، برنامج التمارين عن بعد التي وضعها النادي في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين انها تشابه حصة تدريب عادية.

وباتت مقاطعة بافاريا حيث مقر النادي، الأولى في ألمانيا تفرض عزلا منزليا على سكانها من أجل المساهمة في الحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وقال مهاجم بايرن توماس مولر في حوار مع المشجعين عبر تقنية الفيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “لقد قمنا حتى الآن بالتدريبات الافتراضية ثلاث مرات.. الأمر بمثابة حصة تدريب عادية لكن عبر الفيديو، مع مدرب يتواجد في سابينير شتراسه” مقر تدريب النادي.

وأضاف مولر المقيم حاليا في مزرعته البافارية حيث يربي الخيول “نقوم بتدريبات يوصي بها المدرب لكافة أفراد الفريق. نؤدي الحركات الرياضية داخل قاعة، ركوب الدراجات الهوائية الثابتة أو الركض على بساط متحرك داخل منازلنا”.

وأضاف مبتسما “لم يسبق لنا ان قمنا بتدريبات قاسية لتقوية عضلات المعدة كما نفعل الآن”.

وكان بايرن بطل المواسم السبعة الماضية، يتصدر ترتيب البوندسليغا عندما قررت السلطات الرياضية الألمانية تعليق منافسات الدوري.

وأعلن النادي منذ الأربعاء انتقاله إلى “التدريب الافتراضي” حرصا منه على تجنب تنقل لاعبيه بسبب الفيروس، قبل يومين من فرض سلطات مقاطعة بافاريا الحجر الإلزامي على السكان.

وقال مدرب الفريق هانزي فليك في تصريحات سابقة “علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل إيجابي على الوضع (انتشار الفيروس)”، موضحا “لقد طور فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن تستمر بين 75 و90 دقيقة”.

وتابع “ركزنا على تمارين التوازن. في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة). في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة”.

وتابع “ركزنا على تمارين التوازن. في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة). في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة”.

وتهدف التدريبات الافتراضية الى المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين حتى ولم تنجح في العمل على عضلات معينة.

وقال هولغر برويش، المسؤول عن الاعداد البدني في بايرن ميونيخ “تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على شاشاتنا”.

وأوضح “يتعين علينا التركيز على عمل للمحافظة على اللياقة البدنية. من السهل إدارة الأمور البدنية من بعد من خلال التدريبات العملية، تمارين القوة والتحمل” لا سيما في ظل تجهيز اللاعبين بالساعات الرياضية.

وأوضح “اللاعبون لا يتواجدون في الملعب.. لكن يطلب منهم أن يكون لديهم الالتزام بالمواعيد والانضباط ذاته”، مشيرا إلى أن التدريب عبر الفيديو يتيح للاعبين التواصل وتبادل الكلام، ما يشكل “جزءاً مهماً من الحياة الجماعية في هذا الوقت”.

وأضاف “نطلب منهم أن يلتزموا بالمواعيد والانضباط”.

تأجيل سباق أذربيجان

من ناحية ثانية، انضم سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 والذي كان مقررا في حزيران (يونيو)، إلى لائحة السباقات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يؤخر بشكل إضافي انطلاق الموسم.

وكانت جائزة أذربيجان التي تقام في شوارع باكو، مقررة في السابع من حزيران (يونيو) المقبل، وان تكون المرحلة الثامنة من بطولة 2020. وحتى ما قبل إعلان التأجيل أول من أمس الإثنين، كان السباق أول الجوائز الكبرى التي ما تزال مدرجة على جدول البطولة، بعد إعلان إلغاء سباقي أستراليا (الافتتاحي للموسم) وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا، بسبب وباء “كوفيد-19”.

وأوضح منظمو جائزة أذربيجان الكبرى التي تقام في باكو، ان الإرجاء “يأتي كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19 المتواصل عالميا، واستند بالكامل الى توجيهات خبراء وفرتها لنا السلطات المعنية”.

وأشار منظمو السباق إلى أن “الهمّ الأول خلال هذه المرحلة (التقييم) كان صحة وسلامة شعب أذربيجان إضافة إلى كل مشجعي الفورمولا 1 الزائرين والفرق الفنية والمشاركين في بطولة العالم”.

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الالكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 حزيران (يونيو). – (أ ف ب)