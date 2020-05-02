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كندا: عدد الوفيات بكورونا في مقاطعة كيبيك يتجاوز 2000

منذ 16 دقيقة
كندا
كندا

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أوتاوا – أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك الكندية أن 2022 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصلت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 28648 حالة.
وقال مدير الصحة العامة في كيبيك هوارسيو أرودا في بيان اليوم السبت، إن 1716 مصاباً يخضعون حالياً لعلاج كورونا في مستشفيات المقاطعة، يوجد من بينهم 218 في العناية المركزة.
وأشار أرودا إلى أن هناك 1054 ينتظرون نتائج اختبار كورونا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس 6700.
–(بترا)

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