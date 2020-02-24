كندا: 3.2 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر

أوتاوا – قالت هيئة الإحصاءات الرسمية الكندية في بيان، اليوم الاثنين، أن 2ر3 مليون كندي من اصل 37 مليونا يعيشون تحت خط الفقر بينهم 66 ألف طفل، وذلك بناء على عائدات ضريبة الدخل لعام 2018.

وأشار البيان إلى أن معدل الفقر الوطني انخفض إلى 7ر8 في المائة في عام 2018 مقارنة بـ 5ر9 في المائة العام السابق، كما أشار البيان إلى أن معدل فقر الأطفال البالغ 2ر8في المائة لم يتغير قليلا منذ عام 2017 لكنه انخفض تقريبا إلى النصف منذ أن وصل ذروته عند 15 في المائة في عام 2012.

وقالت هيئة الإحصاءات الرسمية الكندية إنه من المحتمل أن يزيد العدد الإجمالي للكنديين الذين يعتبرون فقراء إذا تم تغيير كيفية تحديد الفقر وفقا لمقياس سلة السوق الذي يقوم بحساب الحد الأدنى الذي يجب أن يكسبه الشخص أو الأسرة من أجل شراء سلة من السلع والخدمات اللازمة للوصول إلى مستوى معيشي متواضع أو أساسي.-(بترا)