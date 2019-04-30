كنديغيلين مديرا عاما لفندق “سانت ريجيس عمان” و”المنارة”

عمان- أعلنت مجموعة فنادق الماريوت العالمية عن تعيين إردين كينديغيلين مدير عام لفندق سانت ريجيس عمان وفندق المنارة من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة. إلى جانب شغفه في إدارة أعمال الفنادق ومهنيته التي نتج عنها سجل حافل من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، يجمع كنديغيلين بين المعرفة والخبرة الواسعة في قطاع الضيافة والفنادق، وسيشرف من خلال منصبه الجديد على العمليات والإدارة الكاملة لكل من الفندقين جنبًا إلى جنب مع فريق العمل الإداري، ليكون مصدر الإلهام لهم كي يطوروا أداءهم ويحققوا مستويات جديدة من النجاح.

استطاع إردين، صاحب الخبرة المميزة في مجال إدارة الفنادق رفيعة المستوى والتي تمتد لأكثر من عشرين عاماً، أن يكتسب الحنكة والمهارة في التواصل مع الآخرين ومواجهة كافة التحديات الجديدة مع اختلاف البيئات.

ومع قرب افتتاح فندق سانت ريجيس-عمان والذي سيتم في حزيران، وقع الاختيار على إردين لما يمتلك من تاريخ مميز في إدارة المشاريع خصيصاُ في مرحلة ما قبل الافتتاح للعديد من الفنادق في أنحاء العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. يأتي تعيينه مديراً عاماً لكل من فندق سانت ريجيس وفندق المنارة، كخطوة للجمع بين الجهود المبذولة في إدارة الفندقين وبالتالي جذب المزيد من الأعمال إلى الأردن، وزيادة الحصة السوقية في عمان والعقبة. قبل تسلمه هذه المهمة، شغل إردين منصب المدير العام لفندق ريتز كارلتون في الدوحة – قطر، فضلاً عن تسلمه العديد من المناصب القيادية كمنصب المدير التنفيذي لإدارة عمليات الفندق، وتولى أيضاً إدارة سلسلة من الفنادق الفاخرة والمشهورة مثل: منتجع وكازينو بيلاجيو في لاس فيغاس، وفندق ريتز كارلتون في كل من لوس أنجلوس ودنفر وأتلانتا و شاطىء ميامي الجنوبي

وسنترال بارك في نيويورك ومؤخرا في الدوحة – قطر. كما تم تكريم إردين كنديغيلين كواحد من أفضل وألمع المهنيين في معرض لاس فيغاس السنوي بموسمه الثالث عشر “Forty under 40” التابع لشركة .VEGAS INC