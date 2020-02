كنين تتوج بلقبها الأول في بطولة استراليا للتنس – فيديو

ملبورن – توجت الاميركية الصاعدة صوفيا كنين، مفاجأة البطولة، بلقبها الاول في البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها الصعب في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الاسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2.

ولم يسبق لكنين (21 عاما) المصنفة 14 في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيحة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، الا انها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، آخرها المصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي من نصف النهائي.

وباتت كنين (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاما. -(أ ف ب)

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."

You earned many new fans down under, @SofiaKenin!#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/dDL9somo0O

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020