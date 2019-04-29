كن أنت النجم والتقط أجمل اللحظات مع الجهاز الأفضل Huawei P30 Pro

بعد الاحتفالات التي أقيمت في كبرى المدن العالمية والعربية “ترحيباً” بالجهاز المميز Huawei P30 Pro؛ احتل الجهاز منصات التواصل والأخبار التقنية العالمية وأحدث ضجة كبيرة نظراً لما يقدمه من إمكانات متقدمة وتقنيات جديدة كلياً أهّلته لأن يتربع على عرش المبيعات والتصنيفات العالمية.

ولا تقتصر فئة محبي الجهاز الجديد على مختصي التقنية ومتابعي كل جديد في هذا العالم المتقدم، وإنما يتجاوز إلى شريحة أخرى تتمثل في عشاق التصميمات الأنيقة والعصرية التي تعكس أسلوب الحياة المفعم بكل ما هو جميل، حيث أصبح اقتناء P30 Pro هو “عنوان المرحلة”، وبجانب التصميم فائق الأناقة يقدم P30 Pro ألواناً رائعة وهي:

الكريستال المموج: لون جديد مستوحىً من تموج ألوان الكريستال بأعلى قيمها، وبتدرجات مطابقة لما يقدمه نقاء الكريستال.

لون الشفق: يدمج بين الألوان بجمال منقطع النظير، تمثل مزيج ألوان الشفق عند أقطاب الأرض التي سلبت الألباب على مدى العصور بغموضها وجمالها المثالي.

شروق الشمس العنبري: مستوحىً من السماء المعجزة بأنوارها المتغيرة عند الشروق، واللون الوردي الذي ينتشر في الآفاق فجراً.

الأسود اللامع: مثالي لمحبي الألوان الكلاسيكية، ويجسد لمعانه انعكاس القمر على ظلمة السماء ليلاً.

وتضفي هذه الألوان الخلابة رونقاً خاصاً على الأجهزة الجديدة لتلفت الأنظار أكثر لتجعلك تبدو كالمشاهير بين الجماهير! ومكملةً للتصميم الاستثنائي الذي تقدمه Huawei بذكائها المعهود.

يقدم P30 Pro إمكانية العرض الكامل على الشاشة فائقة الوضوح، والمحاطة بحواف مصممة لإكمال عرض الـDewDrop ليحصل الجهاز على إعجاب الكثيرين للتصميم والشاشة “النقية”.

بالنسبة لأهم مواصفات الجهاز الجديد اللامتناهية؛ الكاميرا الرباعية الرئيسية، التي تعتبر الأقوى والأذكى بين كاميرات الهواتف الذكية، وتأتي كاميرات لايكا فائقة الأداء بواقع 40 ميغابيكسل شديدة الحساسية، 20 ميغابيكسل بزاوية التقاط واسعة جداً، 8 ميغابيكسل بعدسة سوبر زووم، أضف إليها TOF التي تمنح حرية التقاط أجمل اللحظات.

وقد عملت Huawei على تزويد P30 Pro ببطارية هائلة بسعة 4200 مللي أمبير، مما يمنح حرية استخدام الكاميرا لأطول وقت ممكن، ويستمر الجهاز بالعمل ليوم كامل في الشحنة الواحدة دون القلق على نفاد البطارية، أما المعالج فهو من نوع Kirin 980 القوي.

جهاز P30 Pro الجديد متوفر الآن في الأسواق مع حزمة إطلاق مميزة وبكمية محدودة بسعر 699 ديناراً فقط. يذكر أن الألوان المتوفرة حالياً هي لون الشفق والكريستال المموج والأسود اللامع.