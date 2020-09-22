كن أول من يشاهد الإعلان الرسمي عن “Galaxy S20 FE”

عمان- تواصل شركة “سامسونج” إلكترونيكس تشويق زبائنها مع سلسلة الإعلانات الإبداعية التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي واحدة تلو الأخرى، مقدمة معها عدة تلميحات حول مزايا ومواصفات هاتفها القادم المخصص لمحبي سلسلة Galaxy، هاتف Galaxy S20 FE، والتي تستعد الشركة للكشف عنها جميعها في الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي عبر فعالية الإعلان الرسمي عن الهاتف، والتي ستبثها للعالم على موقعها الإلكتروني، مع تسليط الضوء على خيارات الألوان الواسعة التي ستقدم الهاتف ضمنها، والتي تلبي الأذواق المتنوعة، فضلا عن الكاميرات ذات الدقة العالية، والأداء المميّز.