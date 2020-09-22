شركات وأعمال

كن أول من يشاهد الإعلان الرسمي عن “Galaxy S20 FE”

منذ ساعة واحدة
"سامسونج" تقترب من الإطلاق الرسمي لـ"Galaxy S20 FE"

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تواصل شركة “سامسونج” إلكترونيكس تشويق زبائنها مع سلسلة الإعلانات الإبداعية التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي واحدة تلو الأخرى، مقدمة معها عدة تلميحات حول مزايا ومواصفات هاتفها القادم المخصص لمحبي سلسلة Galaxy، هاتف Galaxy S20 FE، والتي تستعد الشركة للكشف عنها جميعها في الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي عبر فعالية الإعلان الرسمي عن الهاتف، والتي ستبثها للعالم على موقعها الإلكتروني، مع تسليط الضوء على خيارات الألوان الواسعة التي ستقدم الهاتف ضمنها، والتي تلبي الأذواق المتنوعة، فضلا عن الكاميرات ذات الدقة العالية، والأداء المميّز.

مقالات ذات صلة

“ZINC” تعقد ورشة تدريبية للنساء حول استخدام الأجهزة الذكية

منذ ساعة واحدة

“بيولاب” يجتاز برنامج ضمان الجودة لفحص كورونا من “الأمراض الأميركية”

منذ ساعة واحدة

“JTI” تواصل دعم المتحف الوطني للفنون الجميلة

منذ ساعة واحدة

“الحسين للسرطان” توقع اتفاقية مع “المعارف الأهلية”

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
49 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock