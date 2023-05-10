“كن فنانا.. شاركنا إبداعاتك”.. طلبة “اليرموك” يطلقون العنان لأفكارهم الفنية

إربد- تحقيقا لرؤيتها في تحفيز طلبتها واستثمار طاقاتهم وتعزيز مواهبهم الفنية، نظمت جامعة اليرموك، من خلال كلية الفنون الجميلة، مبادرة طلابية بعنوان “كن فنانا.. شاركنا إبداعاتك”؛ حيث لاقت حضورا وتفاعلا واسعا من مختلف كليات الجامعة.

وتخللت فعاليات المبادرة التي جرى تنظيمها أمام مبنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فقرات فنية ومجموعة من الفعاليات والأنشطة بين أكاديمية علمية وفنية ترفيهية من نشاطات تعريفية موجهة للطلبة بشكل أساسي، تضمنت عزف مقطوعات موسيقية وأفلاما قصيرة، وعرضا مسرحيا حيا أمام الطلبة، وإنتاجات الطلبة في المساقات التدريسية في تخصص الفنون التشكيلية وقسم التصميم والفنون التطبيقية، إضافة إلى أداء مقطوعات موسيقية قدمها طلبة قسم الموسيقا، وورش فنية في مجال الرسم والتصوير والخزف والمسرح وصناعة الفيلم.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، خلال تجواله بين فعاليات المبادرة، بالروح الإبداعية الفنية التي أبداها الطلبة وما قدموه من أعمال فنية، أضفت طابعا فريدا ومميزا على الحياة الجامعية للحرم الجامعي.

وأضاف، أن مثل هذه المعارض تجسد فلسفة الكلية بتخريج كفاءات علمية وفنية مؤهلة، تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة لمواكبة ما توصلت إليه العلوم والفنون المعاصرة، كما وتسهم بشكل فاعل في حركة التطور المتسارعة والشاملة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي من خلال أقسام الكلية الأكاديمية.

كما شدد مساد، في حديثه مع الطلبة المشاركين في هذه المبادرة، على أهميتها ودورها في تعريف زملائهم من الكليات الأخرى بكليتهم وتخصصاتها الأكاديمية من الموسيقا والفنون التشكيلية والفنون التطبيقية والمسرح والدراما وصناعة الفيلم، وما تمثله هذه المبادرة من الطلبة والأساتذة المشرفين عليها من كسر للجمود في المحاضرات التقليدية والخروج من القاعات الصفية إلى فضاءات الجامعة وساحاتها.

ومن جهتهم، أثنى الطلبة المشاركين في المبادرة على فكرتها الجديدة وبعدها على الصعيد الفني والثقافي من النواحي العلمية والعملية كافة، مؤكدين أنها تمثل فرصة مميزة لتحفيزهم وإطلاق العنان لأفكارهم الفنية، وبالتالي دعم الحركة الثقافية والإبداعية على مستوى الجامعة ومنها إلى المستوى الوطني.

ومن جانبه، قال عميد الكلية الدكتور علي الربيعات، إن كلية الفنون الجميلة سعت من خلال هذه المبادرة إلى تعريف طلبة الجامعة بتخصصات الكلية وطبيعة المساقات التي يدرسها “طلبة الفنون” من خلال هذه المبادرة التشاركية مع زملائهم من الكليات الأخرى.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هدفت أيضا إلى تفعيل دور طلبة كلية الفنون الجميلة بنشر ثقافة الفن ومساهمته وطبيعته الإنسانية والجمالية، بحيث يكون الطالب جزءا أساسيا في الحدث الفني، يطلع ويتعلم ويشارك في إبداعاته الفنية بمساعدة زملائه من كلية الفنون الجميلة.

يذكر أن كلية الفنون الجميلة ستنظم يوم الثلاثاء المقبل فعالية مشابهة لهذه المبادرة في المدرسة النموذجية للجامعة.